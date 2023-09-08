9月6日，一场聚集ETF生态圈先进生产力的行业交流会在沪召开。由20余家基金公司参与，平安证券、天弘基金、易方达基金共同承办的“财富E点通，指引向未来”ETF生态共建会，聚焦中国ETF市场发展成就，前瞻宏观大势，助力指数投资生态圈构建，为中国ETF市场的长期高质量发展持续贡献力量。

平安证券一直是中国ETF业务的积极践行者和重要参与者。本次会议，平安证券进一步阐明自身“ETF投顾服务商”的定位，充分发挥ETF在国内资本市场中的战略作用，联合上下游各类服务机构，打造开放共赢ETF生态圈，为提升投资者获得感，推动券商财富管理业务高质量发展做出贡献。

平安证券党委书记、董事长何之江在峰会致辞中表示，自2017年以来，平安集团就开始积极布局打造“平安ETF”品牌，在资金供给、产品设计研发、创新能力建设、人工智能创新、科技系统平台、客户服务等多方面，系统推进、储备能力。平安证券也积极把握住了国内ETF业务增长的宝贵机遇，据平安证券统计，自2020年以来，平安证券ETF投资客户数增长了82%，保有规模增长了166%。据上交所及深交所公布数据显示，平安证券上交所保有规模排名由2022年第9名上升至第2名、深交所保有规模排名由2022年第10名上升至第4名。展望未来，平安证券将充分调动集团内部多业态、多链条的优势，做大开放式服务平台，在产品引入端向全市场管理人进一步开放，集优产品形成解决方案，并在洞察用户需求的基础上，通过ATO联动方式实现投顾服务产品化，做好客户服务。

在主题报告环节，平安证券经纪事业部联席总经理姜学红表示，国内财富市场进入主动管理产品和被动指数同步发展的资产配置服务全新阶段。在产品端不断扩容，投资者不断成熟的基础上，要通过买方投顾群体建设实现服务升级、业态发展，平安证券也致力于成为“ETF投顾服务商”，专注构建以客户为中心，满足客户全旅程需求的买方投顾服务链。更进一步，ETF市场与业态的高质量发展，需要市场参与各方有机融合、协同发力，平安证券愿意利用自身在IT技术、集团资源、客群经营、业务协同等方面的优势，与行业各方携手共进，开展更多的交流与合作。

平安证券副总经理郑霞在会上作总结致辞。郑霞结合自身服务体验，强调平安证券推动买方投顾服务转型的坚定决心：一是发挥平安证券客户数量优势，通过线上、线下结合方式，为投资者提供更多投教服务，提升ETF参与人数；二是积极发挥投顾作用，帮助投资者运用ETF等场内工具实现资产配置，实现家庭财富保值增值的目标；三是积极搭建资产管理和财富服务端的桥梁，实现生态圈的有机构建。平安证券将以客户需求为导向，以专业服务创造价值，联合行业各方共建ETF业务生态圈。

随着ETF时代的来临，ETF生态圈中的各个参与方也在为之付出不懈努力。

峰会现场，天弘基金、易方达基金，分别分享了ETF线上用户需求洞察、指数投资解决方案等专题。圆桌环节，基金、券商、三方机构、平安集团各子公司的参会嘉宾，就如何构建投资者交易服务生态圈、平安集团整体赋能等话题展开充分讨论,相互切磋、深化合作、形成共识，为后续建设ETF有机生态圈做准备。

(责编：董童、李源)

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