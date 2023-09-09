原标题：能链智电2023年Q2收入同比增长121% 获2亿储能订单

北京时间9月8日，能链智电(NASDAQ：NAAS)发布2023年Q2及上半年财报。2023年Q2，能链智电营收4860万人民币(670万美元)，同比增长121%；上半年营收8480万人民币(1170万美元)，同比增长132%。

2023年Q2，能链智电完成订单5380万单，充电量12.28亿度，分别同比增长110%和112%，非国际通用会计准则计亏损1490万美元，亏损率同比收窄215%；上半年，能链智电订单9820万单，充电量22.51亿度，同比分别增长110%和112%。截至6月30日，能链智电累计覆盖充电枪65.2万把，充电站6.2万座，和去年同期相比分别增长80%和59%。

中汽协数据显示，2023年上半年，中国新能源车销量374.7万辆，同比增长44.1%，保有量达到1620万辆；中国新能源车出口53.4万辆，同比增长160%。新能源不仅仅是中国绿色经济的新支点，更已经成为新一轮全球化的切入点。

能链智电2022年6月于纳斯达克上市，是中国充电服务第一股，从2023年年初至9月7日收盘，股价涨幅达49.6%。全球资管巨头景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF重仓持有能链智电，2023年迄今，能链智电完成多轮融资，累计完成9100万美元融资，投资方包括香港郑志刚博士等知名投资人。

2023年Q2，能链智电收入构成中，线下及创新服务收入占比达53.4%，历史首次超过50%；并于近期获得2.04亿元储能订单，布局光储充一体化市场；收购香港最大光伏服务商香港光电，公告拟收购欧洲头部新能源企业瑞典Charge Amps，将交通碳中和经验复制全球；与现代汽车、人保不动产、华润资本等世界500强签约，在充电基础设施建设、新能源数智化等方面展开合作，深度链接能源生态。能链智电不断拓展服务的广度和深度，致力于成为全球化新能源生态型企业。

随着2.04亿元储能订单的陆续交付，以及全球收购的完成，能链智电预估，2023财年净收入将在5- 6亿元之间，增长至5-6倍。

能链智电创始人、CEO王阳表示：“能链智电初心未改，我们的长期目标，是服务全球20%新能源资产，提高全球交通能源的稳定与效率。获得2亿元储能订单、国内外资本市场认可，与人保不动产、现代汽车、华润资本等全球500强的签约，让我们在通往全球领先新能源资产运营商的路上，有了更多的生态伙伴。”

能链智电联合创始人、总裁兼CFO吴雪庐补充道：“能链智电不仅在国内市场展现稳健增长，也在全球化布局上踏上新征程；并购香港光电和瑞典Charge Amps，能链智电用实际行动诠释了，‘绿水青山就是金山银山’的两山理念，不只是中国的，更是世界的”(完)

(责编：崔元苑、李源)

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