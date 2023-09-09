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2023世界显示产业大会签约95个项目总投资1656亿元

李力可、李倩薇
2023年09月09日10:08 | 来源：新华网
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　　2023世界显示产业大会7日在四川省成都市开幕。开幕式上，95个新型显示产业及生态圈项目签约，总投资额达1656亿元，涉及显示产业链各个环节。

　　据了解，2022年，我国新型显示产业全行业产值超过4900亿元，其中显示器件产值3671亿元，出货面积达1.6亿平方米。显示技术加速迭代，创新产品不断涌现，新型显示产品与5G通信、人工智能、物联网等新兴产业加速融合，助力各行各业加快数字化、智能化转型。

　　在开幕式环节，国内外权威机构、知名企业先后发布了《中国新型显示产业高质量发展指数（2023年）》、2023世界显示产业大会创新成果“十大创新技术（产品）、十大创新应用”、《推进新型显示产业绿色高质量发展成都宣言》。

　　中国电子信息产业发展研究院院长张立在发布《中国新型显示产业高质量发展指数（2023年）》时说，2012年至2022年，我国显示产业规模年复合增长率达21.6%。从指数的整体评估来看，我国显示产业呈现出成长性、周期性和集聚性等特征。

　　会上，京东方科技集团股份有限公司、应用材料公司、AGC株式会社、默克中国、维信诺科技股份有限公司等13家国内外显示领域领军企业共同发布《推进新型显示产业绿色高质量发展成都宣言》，呼吁营造良好的产业发展环境，推动新型显示产业绿色高质量发展。

　　据了解，世界显示产业大会已成功举办四届，成为全球显示产业交流合作的重要平台、展示显示产业创新成果的重要舞台、展现中国新型显示产业创新发展的重要窗口。

(责编：孙红丽、李楠桦)
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