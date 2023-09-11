8月的喀什，游客络绎不绝。这座见证了古丝绸之路繁华与辉煌的古城，至今保留着浓浓的西域风情。人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道采访组来到喀什古城，邀请当地音乐爱好者开了一场别样的“屋顶音乐会”。

古城乐器店老板麦麦提依明·阿巴拜克热打起新疆手鼓，与弹奏热瓦普的15岁少年艾科散·艾尼共同演奏《我和我的祖国》《花儿为什么这样红》《西班牙斗牛士进行曲》等乐曲。鼓声热烈、琴声美妙，悠扬飘过深蓝的夜空。过往的游客纷纷驻足，寻找乐声的来源。

喀什被称为“歌舞之乡”，一千年前喀什歌舞就传到了中原。隋唐时代，喀什的音乐和舞蹈誉满长安。

据记载，热瓦普起源于喀什，又称热瓦甫、拉瓦波、喇巴卜，流行于新疆维吾尔自治区。它不但是维吾尔族喜爱的乐器，也是乌孜别克族和塔吉克族等少数民族所喜爱的弹拨乐器。

新疆手鼓又称达卜，是一种打击乐器。早在1400年前的南北朝时就已出现，隋唐时期随西域歌舞传入中原。新疆手鼓以徒手来演奏，是新疆各族人民庆祝节日、丰收的常用乐器。（文字：努尔黑沙 视频：唐宋、许峥、玉米提·喀迪尔）

(责编：袁勃、常雪梅)

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