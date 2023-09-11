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个性化旅游方式受青睐 “城市漫步”式旅游解锁消费新方式

2023年09月11日08:15 | 来源：央视网
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原标题：个性化旅游方式受青睐 “城市漫步”式旅游解锁消费新方式

促进消费市场加快恢复升级，更好满足人民美好生活需要，商务部将今年定为“消费提振年”。今年以来，旅游市场持续火热，串联激活起各领域的消费需求，与之相应，各地也积极探索，促进消费新业态新场景不断涌现。其中，“城市漫步”式旅游受到不少年轻人青睐，他们行走在城市街区，看建筑、逛小店、拍照片、观赏风景，也体验城市的历史、文化。

在外滩，不少来上海旅游的外地游客选择了“城市漫步”，感受上海的海派文化，许多旅行社也借机推出了丰富多样的配套服务。“城市漫步”指在城市里或随意漫步或探寻一些特色的景观路线，深度体验城市的历史、人文、景观的旅游。

相关平台数据显示，七八月份“城市漫步”和它对应的英文“citywalk”的关键词搜索量，相比五六月份提升了123%。其中，搜索上海的人数最多，搜索量环比大增2.3倍，武康路、外滩和苏州河等地点最受欢迎。

相关数据显示，历史文化底蕴深厚、街景丰富的城市是年轻人“城市漫步”的首选。同时，“烟火气”也是很多年轻人看重的重要因素之一。

旅游研究人员王晓雪：近一个月的数据来看，上海、昆明、苏州这三个城市热度排名前三。在“城市漫步”中，人文风物、美食探店、当地生活还有潮流艺术展是最受青睐的几大主题。

今年以来，“城市漫步”等个性化旅游方式轮番登场，频登上各平台热搜。这些以前比较小众的旅游方式成为了如今一个个市场热点，反映出了消费者对消费新形式、新体验、新表达的强烈需求。

中国社科院旅游研究中心秘书长金准：这样的需求会有力推动旅游供给，不停地创造新的形式和内容，这种供给与需求的良性的优质互动，会有力拉动旅游需求的增长，同时推动旅游消费的提质升级。

(责编：曹淼、李源)
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