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云南旅游消费持续复苏上扬

2023年09月11日08:24 | 来源：云南日报
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原标题：云南旅游消费持续复苏上扬

　　记者从同程旅行近日发布的《云南2023暑期旅游市场分析报告》获悉，6月10日至8月31日，云南旅游客均消费在西南地区稳居第一，基本恢复至2019年同期水平。旅游热度和旅游人次高开稳走，均进入复苏向上新通道。

　　同程旅行平台数据表明，云南暑期游客满意度为95.8%（平台景区门票和酒店住宿订单综合评价数据），同比上涨9个百分点。线上预订渠道客流量同比增长47.8%，旅游热度（平台订单数量、金额综合数据）同比增长42.8%，整体订单量和旅游热度分别恢复至2019年同期的173%和162%。

　　对比2019年同期数据，云南暑期旅游收入增长速度慢于出游人次，但依然显示出同比增长趋势。具体旅游产品方面，国内长线旅游线路、住宿服务、景区门票、机票出行的客均消费分别为同期的237%、105%、125%、113%。

　　暑假期间，云南旅游市场的外省游客占比超过52%，主要来自广东、浙江、四川、贵州、江苏等地。上海、重庆、成都、广州、深圳是最主要的外省客源城市。暑期云南旅游以男性游客偏多，“Z世代”游客占比超6成。

　　云南各州市旅游市场表现各有所长，研学旅行、生态度假、避暑休闲、民族文化体验等都是较为热门的假日旅游消费主题，少数民族文化、自然生态、人文古迹、主题乐园类景点喜好度占比超95%。

　　云南各州市暑期旅游经济运行综合景气指数表现良好，昆明、大理、丽江、德宏、迪庆是省内5个热度较高的目的地，游客数量同比增长较大的目的地前五名分别是迪庆、丽江、保山、玉溪、楚雄，游客人均消费水平增幅较大的目的地前五名分别是德宏、大理、红河、曲靖、怒江。

　　针对云南文旅市场恢复与可持续繁荣发展，报告建议，立足目的地文旅产品供给的高质量发展，通过提高游客满意度、增强市场主体竞争力、创新旅游发展动能，依托OTA平台与大数据系统，面向广大游客精准宣发匹配其消费需要和潜在需求的文旅信息，更好地提升云南旅游目的地的消费水平。同时，把握自由行和自助游的发展趋势，用好自媒体“种草”、OTA平台接单的获客渠道，让越来越多的游客进入云南的居民生产生活空间和休闲场景，留在越来越具有“近悦远来、主客共享”高品质生活空间属性的旅游目的地，以增加消费选择和消费水平。（记者 朱海） 

(责编：曹淼、李源)
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