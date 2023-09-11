新华社评论员

原标题：奋力谱写东北全面振兴新篇章

习近平总书记近日主持召开新时代推动东北全面振兴座谈会并发表重要讲话。讲话立足东北、着眼全局，要求牢牢把握东北在维护国家“五大安全”中的重要使命，牢牢把握高质量发展这个首要任务和构建新发展格局这个战略任务，统筹发展和安全，坚持目标导向和问题导向相结合，坚持锻长板、补短板相结合，坚持加大支持力度和激发内生动力相结合，为推动东北全面振兴取得新突破、更好服务国家发展大局指明正确方向、提供根本遵循。

东北地区是我国重要的工业和农业基地，维护国家国防安全、粮食安全、生态安全、能源安全、产业安全的战略地位十分重要。2018年9月在沈阳召开深入推进东北振兴座谈会以来，东北三省及内蒙古在推动东北振兴方面取得新进展新成效，国家粮食安全“压舱石”作用进一步夯实，产业安全基础不断巩固，能源安全保障作用不断强化，生态安全屏障不断筑牢，国防安全保障能力稳步提升，改革开放呈现新气象。当前，推动东北全面振兴面临新的重大机遇。在强国建设、民族复兴新征程中，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，发挥优势、抓住机遇、真抓实干，东北一定能够重振雄风、再创佳绩。

改革创新是发展进步的动力之基、活力之源。新时代新征程推动东北全面振兴，要以科技创新推动产业创新，加快构建具有东北特色优势的现代化产业体系。推动东北全面振兴，根基在实体经济，关键在科技创新，方向是产业升级。要牢牢扭住自主创新这个“牛鼻子”，在巩固存量、拓展增量、延伸产业链、提高附加值上下功夫。要加快传统制造业数字化、网络化、智能化改造，推动产业链向上下游延伸；主动对接国家战略需求，掌握更多关键核心技术；加快科研成果落地转化，加快形成新质生产力，增强发展新动能，加快发展清洁能源，加强生态资源保护利用，发展现代生物、大数据等新兴特色产业，发展冰雪经济和海洋经济。要继续深化国有企业改革，创新央地合作模式，促进央地融合发展，支持、鼓励、引导民营经济健康发展，形成多种所有制企业共同发展的良好局面。

务农重本，国之大纲。新时代新征程推动东北全面振兴，要以发展现代化大农业为主攻方向，加快推进农业农村现代化。当好国家粮食稳产保供“压舱石”，是东北的首要担当。要始终把保障国家粮食安全摆在首位，加快实现农业农村现代化。要加大投入，率先把基本农田建成高标准农田，实施种业振兴行动，建设适宜耕作、旱涝保收、高产稳产的现代化良田。要践行大食物观，把农业建成大产业，拓展农业发展空间，促进农业增效、农民增收。

新时代新征程推动东北全面振兴，要加快建设现代化基础设施体系，提升对内对外开放合作水平。东北是我国向北开放的重要门户，要增强前沿意识、开放意识，加强与东部沿海和京津冀的联系，深度融入共建“一带一路”，在畅通国内大循环、联通国内国际双循环中发挥更大作用。要系统布局建设东北现代基础设施体系，加强同京津冀协同发展等国家重大战略的对接，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，以高水平开放不断推动高质量发展。

新时代新征程推动东北全面振兴，要提高人口整体素质，以人口高质量发展支撑东北全面振兴。要大力发展普惠托育服务，保持适度生育率和人口规模，加快边境地区基础设施的规划布局建设，全面推进乡村振兴，努力留住现有人口。要大力发展基础教育，提高人口素质，优化创新产业环境，加大人才振兴的政策支持力度，支持东北留住人才、引进人才，用好人才这个第一资源。

新时代新征程推动东北全面振兴，要进一步优化政治生态，营造良好营商环境。要大力弘扬东北抗联精神、大庆精神（铁人精神）、北大荒精神，引导党员、干部树立正确的政绩观，加强党风廉政建设，坚持严管厚爱相结合，完善干部担当作为激励和保护机制，形成能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的良好局面。要增强市场意识、服务意识，克服形式主义、官僚主义，全面构建亲清统一的新型政商关系，善于运用法治思维和法治方式解决问题、化解矛盾、协调关系，为各类经营主体创造稳定、透明、规范、可预期的法治环境。

加强党的领导和党的建设，是东北全面振兴的根本保证。要注重抓好第一批、第二批主题教育的衔接联动，落实好党中央提出的目标要求和各项重点措施。要深化理论学习，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，大兴调查研究，加强检视整改，教育引导党员、干部完整准确全面贯彻新发展理念，贯彻以人民为中心的发展思想，以新风正气振奋人民群众发展信心，以科学态度和务实精神开创发展新局面。

大道至简，实干为要。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，咬定目标不放松，笃行不怠抓落实，努力走出一条高质量发展、可持续振兴的新路子，奋力谱写东北全面振兴新篇章。

新华社北京9月10日电

(责编：王震、陈键)

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