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高精度地基授时系统敦煌授时台项目开工

张智敏 陈梦
2023年09月11日08:55 | 来源：新华社
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新华社兰州9月10日电（记者张智敏 陈梦）我国高精度地基授时系统敦煌授时台项目10日在甘肃省敦煌市开工建设。专家表示，这标志着我国在推进长波授时信号实现全国土覆盖、提高重要领域用时安全性和可靠性上迈出关键一步。

高精度地基授时系统作为国家重大科技基础设施，被列入《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。这一系统利用我国现有通信光纤资源，布设约300个光纤时间频率传递节点，构建总长约2万公里、连接全国主要城市和重点用户的光纤时间频率传递骨干网，同时在西部地区增补建设3个增强型罗兰授时台，实现长波授时信号的全国土覆盖。

据介绍，增强型罗兰授时台是目前最为可靠的地基长波授时手段。我国通过在新疆库尔勒、甘肃敦煌、西藏那曲建设3个长波授时台，结合现有长波授时系统，可实现长波授时信号全国土覆盖。同时，通过差分技术，长波授时精度可提高到百纳秒量级，达到国际领先水平。

敦煌授时台位于敦煌市东北部，总投资1.8亿元，建设周期3年，建设内容包括增强型罗兰发射系统，以及半径300米、塔体高度278米的天线系统等，并在敦煌市城区建设一座授时监测站。

“依托高精度地基授时系统的建设，结合北斗卫星导航授时系统，以及空间站高精度时间频率实验系统，我国将率先建成世界上独一无二的，立体交叉、相互增强、相互融合的国家授时体系。”中国科学院国家授时中心主任、首席科学家张首刚说。

(责编：王震、陈键)
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