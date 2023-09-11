于文静

新华社北京电（记者于文静）马铃薯是我国重要的粮食作物，也是经济作物和饲料作物。近年来，各地各部门加大政策扶持，推进全产业链开发，推动“小土豆”长成“大产业”。

这是记者9月8日从农业农村部召开的新闻发布会了解到的消息。发布会介绍了2023年中国·定西马铃薯大会有关情况。

农业农村部市场与信息化司司长唐珂表示，马铃薯产业发展对于保障国家粮食安全、巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴具有重要意义。近年来，我国马铃薯播种面积稳定在约7000万亩，产量将近9000万吨，均占世界的四分之一左右，产量多年居世界第一。

同时，单产水平逐年提升，产业链条强化延伸。近10年鲜薯亩产提高了200多公斤，达到1290公斤左右。西北、西南主产区域规模进一步提高。农业农村部建立了马铃薯产业技术体系，开展全产业链关键环节共性关键技术研发。

我国70%以上的马铃薯种植在脱贫地区。据唐珂介绍，通过发展订单产业、保底价收购、龙头企业+合作社+农户等方式，相关部门引导企业同种植主体建立利益联结机制，带动农民每亩增收200元以上。

“从国际贸易来看，近年来我国马铃薯进出口稳步增长，保持顺差，出口产品以鲜薯和冷冻薯条为主，进口产品主要是马铃薯淀粉。”中国农科院蔬菜花卉研究所研究员徐建飞说，马铃薯产业发展前景广阔，但也面临气候变化等不利因素挑战。

徐建飞表示，下一步要通过科技创新培育优质丰产多抗品种，推广应用绿色高效生产技术，要抓住预制菜产业快速发展机遇，开发适合不同消费群体、不同口味需求的绿色健康营养食品，要发展精深加工，带动产业升级，提升种植收益。

据了解，中国·定西马铃薯大会自2008年以来已举办14届，是马铃薯产品展示、经贸洽谈、招商引资的重要平台。今年大会将于9月15日至17日在甘肃省定西市举办，全面展示新技术、新工艺、新产品，同期将举办马铃薯产业健康可持续发展论坛、招商推介会等活动。

(责编：王震、陈键)

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