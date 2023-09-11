新华社北京电记者9月8日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部等五部门印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023－2025年）》，提出通过构建先进元宇宙技术和产业体系等举措，推动元宇宙产业发展。到2025年，元宇宙技术、产业、应用、治理等取得突破，成为数字经济重要增长极。

元宇宙是新一代信息技术集成创新和应用的未来产业。计划提出产业发展的目标：到2025年，产业技术基础支撑能力进一步夯实，培育3至5家有全球影响力的生态型企业和一批专精特新中小企业，打造3至5个产业发展集聚区。工业元宇宙发展初见成效，打造一批典型应用，形成一批标杆产线、工厂、园区。元宇宙典型软硬件产品实现规模应用，在生活消费和公共服务等领域形成一批新业务、新模式、新业态。

计划提出，加强关键技术集成创新。强化人工智能、区块链、云计算、虚拟现实等新一代信息技术在元宇宙中的集成突破。发展关键基础软件，突破高端电子元器件，丰富元宇宙产品供给，构筑协同发展产业生态。

计划还明确了培育三维交互的工业元宇宙、打造沉浸交互数字生活应用、构建系统完备产业支撑等五项重点任务。

(责编：王震、陈键)

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