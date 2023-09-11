人民网北京9月11日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，2023年8月金融统计数据报告显示，8月末，广义货币（M2）余额286.93万亿元，同比增长10.6%。此外，前八个月人民币贷款增加17.44万亿元，同比多增1.76万亿元。

广义货币增长10.6%

8月末，广义货币（M2）余额286.93万亿元，同比增长10.6%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和1.6个百分点。狭义货币（M1）余额67.96万亿元，同比增长2.2%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和3.9个百分点。流通中货币（M0）余额10.65万亿元，同比增长9.5%。当月净投放现金386亿元。

前八个月人民币贷款增加17.44万亿元

8月末，本外币贷款余额237.23万亿元，同比增长10.5%。人民币贷款余额232.28万亿元，同比增长11.1%，增速与上月末持平，比上年同期高0.1个百分点。

前八个月人民币贷款增加17.44万亿元，同比多增1.76万亿元。8月份人民币贷款增加1.36万亿元，同比多增868亿元。分部门看，住户贷款增加3922亿元，其中，短期贷款增加2320亿元，中长期贷款增加1602亿元；企（事）业单位贷款增加9488亿元，其中，短期贷款减少401亿元，中长期贷款增加6444亿元，票据融资增加3472亿元；非银行业金融机构贷款减少358亿元。

8月末，外币贷款余额6890亿美元，同比下降16.7%。前八个月外币贷款减少526亿美元，同比少减333亿美元。8月份外币贷款减少125亿美元，同比少减222亿美元。

前八个月人民币存款增加20.24万亿元

8月末，本外币存款余额284.47万亿元，同比增长10%。人民币存款余额278.76万亿元，同比增长10.5%，增速与上月末持平，比上年同期低0.8个百分点。

前八个月人民币存款增加20.24万亿元，同比多增1158亿元。8月份人民币存款增加1.26万亿元，同比少增132亿元。其中，住户存款增加7877亿元，非金融企业存款增加8890亿元，财政性存款减少88亿元，非银行业金融机构存款减少7322亿元。

8月末，外币存款余额7954亿美元，同比下降12.7%。前八个月外币存款减少585亿美元，同比少减272亿美元。8月份外币存款减少264亿美元，同比少减161亿美元。

8月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.71%

8月份银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交214万亿元，日均成交9.3万亿元，日均成交同比增长8%。其中，同业拆借日均成交同比下降24.9%，现券日均成交同比增长8.4%，质押式回购日均成交同比增长11.7%。

8月份同业拆借加权平均利率为1.71%，分别比上月和上年同期高0.22个和0.48个百分点。质押式回购加权平均利率为1.76%，分别比上月和上年同期高0.23个和0.52个百分点。

8月份经常项下跨境人民币结算金额为13517亿元

8月份，经常项下跨境人民币结算金额为13517亿元，其中货物贸易、服务贸易及其他经常项目分别为10462亿元、3055亿元；直接投资跨境人民币结算金额为7141亿元，其中对外直接投资、外商直接投资分别为2759亿元、4382亿元。

(责编：罗知之、吕骞)

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