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中汽协：8月我国汽车销量达258.2万辆 同比增长8.4%

2023年09月11日15:11 | 来源：人民网
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人民网北京9月11日电 （记者王连香）据中汽协会数据微信公众号消息，8月，我国汽车产销分别完成257.5万辆和258.2万辆，环比分别增长7.2%和8.2%，同比分别增长7.5%和8.4%。

1至8月，汽车产销分别完成1822.5万辆和1821万辆，同比分别增长7.4%和8%，生产增速较1至7月持平，销售增速较1至7月回落0.1个百分点。

8月，新能源汽车产销分别完成84.3万辆和84.6万辆，环比分别增长4.7%和8.5%，同比分别增长22%和27%，市场占有率达到32.8%。

1至8月，新能源汽车产销分别完成543.4万辆和537.4万辆，同比分别增长36.9%和39.2%，市场占有率达到29.5%。

数据显示，1至8月，国内汽车销量排名前十位的企业销量合计为1314.5万辆，同比下降0.7%，占汽车销售总量的86.1%，低于上年同期1.9个百分点。在国产汽车国内销量排名前十位企业中，与上年同期相比，比亚迪、吉利和北汽销量呈两位数增长，长安销量小幅增长，奇瑞销量微增，其他企业呈不同程度下降。

中汽协分析，8月，在国家促消费政策及车企优惠促销等因素驱动下，购车需求持续释放，汽车市场整体呈现淡季不淡的特点，环比同比均实现增长。

(责编：王连香、吕骞)
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