人民网北京9月11日电 （记者申佳平）9月11日，在“2023世界智能网联汽车大会”新闻发布会上，工业和信息化部装备工业发展中心主任瞿国春介绍，由北京市人民政府、工业和信息化部、公安部、交通运输部、中国科学技术协会联合主办的“2023世界智能网联汽车大会”将于9月20日至24日在北京举办。

瞿国春介绍，本届大会主题是“聚智成势 协同向新——迈向商业化应用新征程”，以推动智能网联汽车商业化应用为主线，打造“1+2+4+5+N”框架，形成各具特色、横向联动、相互支撑的“专业化、高端化、国际化”系统架构。其中，“1”是指开幕式及全体大会。“2”是指智能网联汽车产业协同发展座谈会和国际合作圆桌论坛闭门会。“4”是指四场“高峰”论坛。“5”是指五大特色专场。“N”是指多场特别活动。

同时，本届大会期间还将举办“中国国际新能源和智能网联汽车展览会”，突出专业化、精品化、国际化和市场化办展特点，聚焦行业热点及北京产业优势，设立AI大模型+汽车、车规芯片与软件、京津冀智能网联汽车集群等八大展区，集中展示智能网联汽车领域先进产品、创新技术及产业链供应链协同的最新成果。

瞿国春表示，本届大会具有以下四方面亮点。

一是突出国际化元素，搭建具有全球影响力的开放合作平台。大会邀请世界主要汽车大国政府、国际协会、企业的80余位嘉宾出席，围绕国际化标准制定与衔接、跨国品牌合作、新能源汽车进出口等内容，组织论坛、圆桌会议，开展深入交流，为全球汽车产业发展贡献智慧和力量。

二是首设跨部门协同座谈会，助力打造政策策源地。大会邀请工业和信息化部、公安部、交通运输部、自然资源部、住房和城乡建设部等相关部门，联合行业机构和重点企业，聚焦智能网联汽车产业发展的前瞻和热点话题展开研讨，共研解忧之策，共商破局之道。

三是首次集中发布创新成果，树立智能网联汽车商业化应用全球风向标。大会发布《推进全球智能网联汽车商业化应用（北京）共识》《全球智能网联汽车商业化应用白皮书》《车载智能计算基础平台参考架构2.0》等重磅成果，特设全球创新成果发布秀，将集中展示智能网联汽车领域的新技术、新产品、新模式、新场景及最新的研究成果。

四是首设京津冀协调会及展区，探索产业链协同发展机制。为深化落实京津冀三地经信（工信）部门签署的《京津冀重点产业链协同机制方案》，大会期间拟发布《京津冀智能网联汽车区域合作倡议》，持续强化协同创新和产业协作，加快构建优势互补的区域创新链产业链供应链新体系。

(责编：申佳平、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经