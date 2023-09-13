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三部门：推广应用隐私运单 全力保障邮政快递领域信息安全

2023年09月13日09:58 | 来源：人民网
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人民网北京9月13日电 （记者王连香）据国家邮政局消息，国家邮政局、中央网信办、公安部三部门近日联合召开推进会，持续深入推广应用隐私运单，全力保障邮政快递领域信息安全。

推广应用隐私运单是贯彻落实个人信息保护法、保障寄递用户个人信息安全的有效举措。据悉，自去年3月，三部门联合部署深入推广应用隐私运单以来，各部门各企业通力协作、持续发力，达到了预期效果，取得了良好成效，基本实现邮件快件隐私运单“应用尽用”目标。

下一步，各部门将持续抓好推广应用隐私运单工作，完善制度体系，打通堵点，消除盲区。一方面，不断升级技术手段，持续完善用户个人信息安全保障措施，加强对从业人员的教育培训，提升从业人员保护用户信息的能力。另一方面，在不影响寄递服务的前提下，多措并举有效解决影响末端投递时效、用户体验度打折扣等问题。同时，要探索实现寄递数据的互联互通，更好满足寄递用户个人信息保护需求。

国家邮政局将和中央网信办、公安部强化协同配合和信息共享，加大邮政快递领域涉个人信息安全违法违规行为的查处力度，集中治理信息安全风险管控方面存在的隐患和薄弱环节，从技术、制度、管理层面加强信息安全风险管控。

(责编：王连香、吕骞)
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