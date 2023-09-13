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业界：完善酱香白酒产业链条 加快打造一流产业集群

2023年09月13日10:11 | 来源：人民网
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人民网北京9月13日电 （黄盛）青山绿水环抱处，酱香美酒正芬芳。酱香白酒产业在近年来的发展受到各界关注。其中地处贵州省西北部习水，把白酒产业确定为县域经济发展的主导产业、首位产业，确立了“酒旅并举·富民强县”发展战略，不断完善酱香型白酒产业链。在近日举行的2023习水产区酱香白酒高质量发展研讨会上，来自政产学研各界的代表就完备酱香白酒产业链条、推动酒旅融合、塑造白酒文化品牌、构建具有习水特色的县域现代化产业集群等话题进行了研讨。

贵州省工业和信息化厅党组书记、厅长敖鸿表示，近年来，贵州把加快白酒产业发展作为实施工业强省战略的关键任务，推动新型工业化高质量发展迈出坚实步伐。习水产区作为贵州酱酒“新高地”，产业规模迅速壮大、整体竞争力显著提升，成为赤水河流域酱香白酒核心产区的重要一极。他建议，习水要加快打造一流产品矩阵，持续增加高端供给、优化产品矩阵，让习水产好酒的形象更加深入人心，不断扩大品牌影响力、市场竞争力、发展持续力；要加快打造一流企业梯队，全力为以习酒为龙头引领的重点企业做好保障服务，将优质酿酒资源、要素资源、市场资源、宣传资源配置给头部企业，不断扩大优质产能，扩大存量、做大增量，提升核心竞争力，打造在全国具有竞争优势的白酒企业梯队；要加快打造一流产业集群，充分发挥资源优势，从全产业链视角进行产品类别相对集中、产业配套便捷高效的产业布局，不断增强区域内产业协同能力、综合竞争能力，提升“醉美酱香·赤水河谷”产区品牌国际化水平；要加快塑造一流酱酒形象，大力支持酒博会、黔酒中国行等宣传推介活动，营造新的消费场景，加强原产地和主产区宣传推介。

遵义市人大常委会副主任、习水县委书记常文松表示，一直以来，习水坚持生态优先的绿色长期发展、规划引领的绿色科学发展、创新驱动的绿色低碳发展，不断做好绿水青山就是金山银山这篇大文章，让生态环境“含金量”和经济发展“含绿量”同频共振。习水产区的绿色形象充满魅力，习水产区的发展活力开放共享。当前，习水正全力打造千亿级中国式现代化白酒产区样板，诚邀大家到习水走一走、看一看，做醉美习水的“发展合伙人”，共享习水产区高质量发展的丰盛红利，共启“绿色主产区·酱酒新高地”的美好未来。

中国酒类流通协会会长王新国表示，酒类行业已进入新一轮调整期，酒业高质量发展将呈现“集约式、科学化、平衡性”三大特点，在本轮调整期及今后，高质量发展的能力将深刻影响行业走势，高质量发展领先的产区与企业，将占据战略性、决定性的竞争优势。近年来，习水产区在集约式、科学化、平衡性发展等方面做出了突出成效，已成为酒业高质量发展的一个重要样本，产区本身的竞争优势也持续放大，经济效益和社会效益同步增加。

贵州省贸促会（博览局）副会长徐仕光表示，近年来，习水走出了一条“产业化、规模化、品牌化、品质化”的绿色可持续发展道路，是贵州酒博会平台经济协同产区高质量发展的生动案例。当下，习水产区迎来发展的最好时刻。贵州省贸促会（博览局）将结合自身职能优势，发挥展会的品牌带动作用，为习水产区提供更多的支持和服务，积极做好对外宣传推介习水产区、促进产销对接这篇大文章，助力习水经济社会高质量发展。

贵州省白酒产业发展促进会常务副会长程三知表示，习水既有赤水河流域资源，又有技术优势，已成为省内重要的白酒生产基地之一。习水要加强产区保护、推动产业健康可持续发展，坚持守正创新、强化产业创新体系建设，高质量推进品牌建设、努力在重点市场拓展上有新突破。要充分发挥知名酒企在市场的影响力，在做好基酒品质基础上战略升级，在品牌建设轨道上持续发力，在文化传承创新的基础上涵养价值，加快培育更多广大消费者认可的名优白酒品牌。

另据了解，习水县近年来发挥赤水河流域酱香白酒原产地和主产区优势，建设习酒10万吨生产基地、茅台酱香系列酒10万吨生产基地，安酒、心悠然、洞酿洞藏等酒企10万吨生产基地，构建“2+3+N”白酒产业梯次发展格局。数据显示，2022年，习水白酒产能突破17万千升，产量突破15万千升，实现白酒销售收入306.9亿元。

(责编：郝帅、吕骞)
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