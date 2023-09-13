人民网北京9月13日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院获悉，9月12日，中共西安高新区光子产业链委员会正式成立。把党委建在“链”上，将通过“红色引领硬科技”的创新模式，加强产业链企业间交流与合作、促进资源共享和优势互补、推动光子产业创新发展。

光子产业是未来整个信息产业的基石、我国高端制造业的核心关键。2021年，陕西省委省政府实施“追光计划”，陕西成为国内首个举省级政府之力发展光子产业的省份。“追光计划”以西安高新区为主要承载地，陕西光子产业形成集聚发展格局，迈入了发展“快车道”。

目前光子产业链上首批成员企业18家，共有党员273名。其中，已建立党组织的企业有13家，党员223名。西安中科光机投资控股有限公司作为追光计划的承担企业主体之一，在高新区企业党委的领导下，联合首批光子产业链的企业，共同发起成立光子产业链党委。西科控股、中科创星、陕西光电子先导院、中科立德、知象光电等18家光子产业链企业的党支部代表参加了党委成立大会。

产业链党建是党建工作在经济领域破解的新命题。中共西安高新区工委组织人事部副部长沙凯表示：“光子产业链党委的成立，是深化党建工作、推动产业高质量发展的重要举措。我们要以光子产业链党委成立为契机，建好用好党建阵地，用阵地来吸引人，用活动来凝聚人，为链上企业和党员职工提供专业化党务服务、共享型创业服务和多元化阵地服务，发挥党组织在产业发展中的引领作用，推动陕西光子产业不断创新发展。”

近年来，在“追光计划”的带领下，陕西光子产业链发展迅速，初步形成了光子产业生态体系。高新区光子产业链上的企业发展更是捷报频传，自2022年以来，陕西光电子先导院的化合物6寸线竣工投用，博瑞集信完成D轮数亿元融资，奇芯光电完成3.5亿元Pre-IPO轮融资，和其光电完成数千万元A+轮融资扩大系列产品生产规模，知象光电完成数千万元战略融资用于核心产品升级换代。

光子产业链党委书记、西科控股党支部书记曹慧涛说：“产业链党委将聚焦产业链发展目标，围绕企业发展，促进结对共建，做好企业间的学习交流，取长补短、共同提升，推进光子产业链企业高质量发展，实现红色引擎创新引领。”

据了解，未来光子产业链党委将以加强产业链企业间交流与合作、促进资源共享和优势互补、推动光子产业创新发展为着力点，为产业链上下游企业搭建服务平台、提供政策咨询、技术支持、人才引进等一站式服务，将以往“单兵作战”模式转为“协作共赢”模式，设立“红色硬科技”党建融合共同体，吸纳产业园区、头部企业、社会组织等多领域党组织。并将打破信息壁垒，线上组建党建融合共同体交流群，线下链接上下游企业，协助园区企业与管理部门对接，吸纳管理部门和群众意见，逐步搭建园区党建“云平台”。在政策辅导、产学研合作、协作创新等方面为企业提供指导，形成党建领航、多方受益的“硬科技党建生态圈”。

(责编：赵竹青、吕骞)

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