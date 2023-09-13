人民网北京9月13日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，9月7日，国家林业和草原局林草工程建设标准化技术委员会在北京成立。

新成立的林草工程建设标委会主要负责林草资源培育和利用工程、生态保护和修复工程、自然保护地及野生动植物保护工程、支撑保障工程等全领域，涵盖林草工程勘察、规划、设计、施工、安装、验收以及使用、管理、维护、加固、拆除等全过程的标准化工作。

林草工程建设标委会将准确把握新时期林草工程建设标准化工作重点，以深入推进“三北”等重点生态工程建设为契机，科学开展林草工程建设标准体系构建，抓好全文强制性规范制定，加快“三北”等重点林草工程建设标准制修订步伐，全力支撑三北工程建设标准化，切实保证工程建设项目质量安全，以一流标准引领林草工程建设事业高质量发展。

(责编：杨曦、吕骞)

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