洲明科技与九转棱镜达成战略合作 发力虚拟内容制作等
近日，深圳市洲明科技股份有限公司与九转棱镜（北京）科技有限公司签署了战略合作协议。据介绍，双方合作内容主要包括在全国广播电视领域开展虚拟内容制作合作、在电影影视领域开展虚拟内容制作合作、在全国范围内展开虚拟影棚的运营合作、共同开发并建立数字资产平台，以及共同创建发布虚拟制片行业标准等。
据悉，洲明科技是以光显技术为核心的LED显示与照明产品及光显解决方案提供商，一直以来坚持创新驱动发展，专注科技与设计。九转棱镜是一家深耕虚拟制片领域的科技公司。
“此次与洲明的深度合作将打造内容制作与硬件技术整合的全新模式。”九转棱镜联合创始人郭雪纯在此次合作中表示，更好的内容制作依托于更好的显示效果，洲明在显示领域有着很好的产品，这次合作公司也将虚拟制片技术、数字资产平台、虚拟拍摄现场技术等深度植入到洲明全业务线中，为其除硬件解决方案外提供更专业、更有创意的内容执行解决方案。公司也会与洲明一起建立运营更专业的虚拟制作影棚，服务影视剧集、综艺、广告拍摄等，建立更加标准化的虚拟制作流程与规范，同时公司还会结合ROE等顶级显示屏为更改高规格的影视拍摄提供符合电影标准的拍摄解决方案，让传统电影视效团队可以零技术门槛使用虚拟制片技术。
洲明科技在此次合作中提到：“‘XR+LED虚拟拍摄’的黑科技组合，凭借着更高的制作效率、更低的制作成本，以及‘所见即所得’的视觉效果，相比于传统的实景拍摄、绿幕拍摄具有不可逆的优势，引领了影视制作的新一轮技术革命。公司以LED显示屏为交互端，持续深化软硬件一体化的全链路虚拍方案，已经打造了包含XR虚拟棚Docklands Studios-Stage 1在内的顶级影棚，以及《曼达洛人》《瞬息全宇宙》等标志性剧集。九转棱镜拥有虚拟制片领域丰富的创意能力与开发能力，公司将借助九转棱镜天马行空般数字内容及创意的呈现，为其提供高性能的LED终端及相配套的解决方案，携手建立运营XR虚拟棚。本次与九转棱镜的强强联合，将进一步完善LED硬件、软件、数字创意内容间的融合应用，在广播电视、影视拍摄等领域创造震撼的视效与经济社会价值。”
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