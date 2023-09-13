权威部门话开局｜完善国家水网总体格局 扎实推动新阶段水利高质量发展
人民网北京9月13日电 （欧阳易佳）9月13日，国新办举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会，水利部部长李国英等介绍“扎实推动新阶段水利高质量发展、全面提升国家水安全保障能力”有关情况。
新开工各类水利项目2.36万个
今年5月，中共中央、国务院印发了《国家水网建设规划纲要》，对加快构建国家水网作出了明确的指示和要求。
“水利部认真贯彻落实《国家水网建设规划纲要》，着力构建‘系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能，循环通畅、调控有序’的国家水网。”李国英说。
李国英表示，南水北调中线引江补汉工程、环北部湾水资源配置工程、淮河入海水道二期工程等一批国家水网重大工程加快实施，省市县级水网建设有序推进。开展长江、黄河、淮河、海河、珠江、松花江、辽河、太湖流域防洪规划修编，加快完善由水库、河道及堤防、蓄滞洪区为主要组成的流域防洪工程体系。不断完善农村供水工程体系，因地制宜推动城乡供水一体化、集中供水规模化、小型供水工程规范化建设和管理。
李国英介绍，今年1—8月，全国水利建设投资落实9856亿元，新开工各类水利项目2.36万个，完成水利建设投资7361亿元，均创历史同期最高纪录，水利项目施工吸纳就业197.1万人，为经济运行回升向好提供了有力支撑。
构建以数字孪生流域为核心的智慧水利系统
中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》中提出，构建以数字孪生流域为核心的智慧水利系统。
李国英表示，水利部按照“需求牵引、应用至上、数字赋能、提升能力”的要求，充分运用新一代信息技术，系统构建数字孪生水利体系，为水利决策管理提供前瞻性、科学性、精准性、安全性支持。
李国英介绍，数字孪生水利体系是推进智慧水利建设的实施措施。重点把握三个方面：
一是建设数字孪生流域。锚定全面支撑流域统一规划、统一治理、统一调度、统一管理这个目标，我们围绕赋能流域水旱灾害防御、水资源节约集约利用、水资源优化配置、水生态保护治理，丰富算据、优化算法、提升算力，加快实现对物理流域全要素和水利治理管理全过程的数字化映射、智能化模拟、前瞻性预演。
二是建设数字孪生水网。锚定构建“系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能，循环通畅、调控有序”的目标，围绕确保工程安全、供水安全、水质安全，立足工程的规划、设计、建设、运行全生命周期管理，实现与物理水网同步仿真运行、虚实交互、迭代优化。
三是建设数字孪生工程。锚定保障水利工程安全、效益充分发挥的目标，加快推进BIM技术在水利工程全生命周期运用，实现对物理工程的在线监测、方案预演、问题发现、优化调度、安全保障。
加快完善国家水网总体格局
水利部规划计划司司长张祥伟表示，水利部认真贯彻落实国家水网建设规划纲要的部署，会同有关部门和地方加快推进国家水网的建设，取得了明显成效。主要表现在以下四个方面：
一是国家水网主骨架和大动脉加快完善。南水北调东中线一期工程累计调水654亿立方米，直接受益人口1.76亿人，同时积极推进南水北调后续工程高质量发展，2022年开工建设了南水北调中线引江补汉工程，拉开了南水北调后续工程高质量发展的帷幕，工程连通三峡、丹江口这两个国家水网的重要结点，可将南水北调中线年调水规模由95亿立方米提高到115亿立方米，进一步提升长江、汉江和华北平原水资源统筹调配能力。
二是一批跨流域、跨区域重大引调水工程建成发挥效益。引江济淮一期去年年底已经成功实现试通水、试通航，长江、淮河实现了历史性“牵手”，将在保障城乡供水、发展江淮航运、改善生态环境等方面发挥显著的综合效益，惠及皖豫两省15个市5100万人口。陕西引汉济渭实现了先期通水，长江、黄河在关中大地握手，将造福关中和陕北地区1400多万人。湖北的鄂北水资源工程全线通水，工程将惠及鄂北地区480多万人、380多万亩耕地。
三是国家水网骨干工程建设明显提速。加快滇中引水、黄河流域东庄、珠江流域大藤峡等一批在建项目建设进度的同时，2022年开工了引江济淮二期、环北部湾广东水资源配置、淮河入海水道二期等多项具有战略意义的水网骨干工程。今年又开工了吉林水网骨干工程、南水北调中线河北雄安干渠等一批重大工程，将为国家重大战略实施和区域高质量发展提供水安全保障。
四是省市县级水网规划建设协同推进。2022年水利部启动了第一批7个省级水网先导区建设，在组织推动、骨干工程推进、数字孪生水网建设、体制机制创新等方面，形成了一批典型经验。在先导区的示范引领下，各省积极推进省市县级水网的建设，全力打通水网“最后一公里”。
张祥伟表示，下一步，水利部将大力推进南水北调后续工程高质量发展，加快推进一批重大水利工程的前期工作，争取尽早开工建设。同时，指导地方积极推进省市县级水网的规划建设，加快完善国家水网总体格局。
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