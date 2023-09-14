人民网北京9月14日电 （记者车柯蒙）北京时间9月13日下午，为期三天的第四届“一带一路”税收征管合作论坛在格鲁吉亚首都第比利斯闭幕。来自32个国家和地区的税务部门负责人、10个国际组织以及部分跨国企业代表共300余人围绕“包容开放 携手前行——助力优化税收营商环境”主题，就税收法治和征管透明度、减轻税费负担、简化税收遵从、构建争议解决机制等多个议题进行了深入交流。在各方共同努力下，论坛圆满完成各项议程，达成一系列广泛共识，并发布六项重要成果。中国国家税务总局局长王军率团出席论坛。

在论坛开幕式上，王军向与会代表分享了中国税务部门近年来在优化税收营商环境方面的探索与实践，发布了中方成果《中国税收营商环境发展报告（2013—2022）》，并提出了“坚定拥抱数字潮流，提升精准征管能力”“坚定走好创新之路，强化发展内生动力”“坚定深化开放合作，凝聚共建共享合力”等倡议。与会代表对此积极赞同并认为，中国近年来持续优化税收营商环境，不断完善跨境税收服务体系，对促进要素自由流动、支持经济复苏回升发挥了重要作用，具有很好的借鉴意义。

王军在论坛期间与各国税务代表团团长和有关国际组织官员进行了广泛交流，并与格鲁吉亚财政部部长拉沙·胡齐什维利、阿尔及利亚税务局局长阿梅尔·阿卜德拉提弗、伊朗国家税务局局长赛义德·穆罕默德·哈迪·索布哈年、塔吉克斯坦共和国收入委员会副主席索列佐达·阿尤布琼·马鲁夫等进行会晤，就进一步深化“一带一路”税收征管合作，更好推进共建“一带一路”坦诚深入交换了意见。王军还与中国香港税务局局长谭大鹏会面，就加强内地和香港税收合作、共同参与全球税收治理等进行沟通交流。

在闭幕式上，格鲁吉亚税务局副局长帕塔·基拉泽致辞表示，本届论坛是“一带一路”国家及相关国际组织、跨国企业代表深化税务交流合作的重要活动，所取得的丰硕成果，将为推进各国税收工作和经济增长提供新的动力。“一带一路”税收征管合作机制秘书处秘书长、中国国家税务总局副局长王道树介绍了论坛达成六项重要成果的主要内容：

一是《第四届“一带一路”税收征管合作论坛联合声明》。各方一致认同“一带一路”倡议取得的成就，肯定合作机制各方在深化沟通交流、提升征管能力等方面取得的丰硕成果，赞同在增强税收信息透明度、简化税收遵从、提升纳税服务质量、共享优质资源、持续提升税收征管现代化和智能化水平等方面加强沟通合作，携手构建和维护市场化、法治化、国际化税收营商环境，助力实现更高质量、更有效率、更可持续的全球经济复苏和发展。

二是《优化税收营商环境行动计划（2023-2025）》。各方同意加强务实合作，推动税收营商环境持续优化。重点致力于通过健全法治体系、提升立法质量、规范执法行为、统一执法标准等，强化税收法治保障水平；通过深化数字技术运用，加强政府部门间信息协同等，持续提升税收征管服务的数字化、信息化、智能化水平；通过拓展征纳信息沟通渠道，加强税收信息透明度建设；通过简化税收遵从，持续提升纳税服务质量；通过深化税务部门主题日活动，推进税企之间平等开放专业的交流对话；通过健全“一带一路”税收征管能力促进联盟课程体系，为优化营商环境提供能力支撑。

三是《优化税收营商环境——最佳实践》。各方高度评价通过合作机制官方网站和《“一带一路”税收（英文）》期刊，发布合作机制相关方在优化税收营商环境方面的最佳实践做法及实施成效，并赞同进一步加强成果汇集，为各方互学互鉴提供优质资源。

四是《优化税收营商环境——主题日活动》。各方对在《努尔苏丹行动计划（2022—2024）》下，围绕中国、东南亚国家、非洲国家、中东国家和欧亚国家税收基本制度及其实施情况，创新举办加强税企沟通的线上主题日活动予以肯定，支持进一步加大传播推介力度，更好展示相关各方参与合作机制建设和优化税收营商环境的丰硕成果。

五是《联盟课程体系1.0版成果展示》。各方对“一带一路”税收征管能力促进联盟坚持实际、实用、实效的目标导向，围绕“税收制度、税收征管及数字化、税收营商环境及纳税服务、税收合作”4个主题，打造联盟课程体系1.0版，并邀请全球近百名税务专家和税务官员参与课程录制表示充分肯定，一致赞同对已成功上线的63门课程和分批启动的30期线上培训，加强成果展示运用，进一步推动“一带一路”国家税收征管能力提升。

六是《“一带一路”税收征管合作机制年度报告（2023）》。各方同意《报告》从秘书处运行、联盟建设、专题研讨会、工作组工作进展、网站建设、期刊出版等8个方面，集中展现第三届论坛以来合作机制的建设情况和运行成效，并表示将进一步推动合作机制不断深化，共同促进税收营商环境整体优化。

论坛闭幕式还宣布，经合作机制理事会同意，第五届论坛将于2024年9月在中国香港举办。在会旗交接仪式上，中国香港税务局局长谭大鹏表示，将全力办好第五届论坛，以丝路精神为引领，增进互信，凝聚共识，深化合作，积极推动区域和全球税收营商环境持续优化，更好展现香港独特风采，更好助力共建“一带一路”不断取得丰硕成果。

本次论坛上，与会代表对由中国发起的“一带一路”税收征管合作机制予以广泛好评，并期待在全球税收治理中更好发挥合作机制的作用。阿尔及利亚税务局局长阿梅尔·阿卜德拉提弗表示，合作机制各方在税收数字化转型、征管能力建设等领域持续深化交流合作，有效推动了各国和地区经济社会发展。国际税收与投资中心主席丹尼尔·威特高度认可合作机制从2019年建立以来，始终致力于提升税务部门能力，创造增长、投资友好型税收营商环境，并认为在推动全球贸易和投资增长中，合作机制的影响力将会进一步扩大。荷兰国际财政文献局执委会成员、税收服务部主管维克托·范·科默认为，国际税收其实就是一种合作，合作机制将不同国家的税务部门聚集在一起，提供沟通和合作的平台，这一点非常重要，特别是对相对弱小的国家更是如此，因为谁不合作就意味着失败。西非税收管理论坛执行秘书长巴巴通·奥拉达波表示，合作机制在支持多边对话、平等对话、助力优化国际税收环境方面产生了积极影响，并将在今后全球税收治理格局中发挥越来越重要的作用。

(责编：郝帅、吕骞)

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