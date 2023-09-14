人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

徐志峰：让“中国标准”“中国方案”昂首“走出去”

欧阳易佳
2023年09月14日18:23 | 来源：人民网
小字号

“水利‘一带一路’建设对共建国家社会经济发展的贡献有目共睹，‘中国标准’‘中国方案’也越来越多地走出国门，在帮助周边国家提升水资源管理水平的同时，不断增进相互了解和信任。”近日，水利部农村电气化研究所所长、党委书记徐志峰接受人民网记者专访时说。

水利部农村电气化研究所所长、党委书记徐志峰接受人民网记者采访。人民网 欧阳易佳摄

水利部农村电气化研究所所长、党委书记徐志峰接受人民网记者采访。人民网 欧阳易佳摄

近年来，中国水利行业积极参与“一带一路”建设，深入推进双边和多边水利务实合作，为全球水治理提供了中国智慧、中国经验、中国方案。

徐志峰认为，共建国家水资源总量相对匮乏，很多国家和地区存在水资源时空分布不均，洪涝、干旱等自然灾害频发、水资源短缺等问题。受气候、资源禀赋等因素影响，共建国家水资源有待开发利用和管理。

“多年来，我们通过承担援外培训项目、开展国际科技合作、建设海外技术转移中心/基地、举办国际会议以及开展多双边技术交流等活动，与其他发展中国家分享小水电技术能力、知识水平及政策经验，积极深入践行‘一带一路’建设，推动相关国家水利水电、可再生能源技术进步和能力提升，助力实现联合国2030年可持续发展议程。”徐志峰说。

徐志峰介绍，通过技术援助，与巴基斯坦、印度尼西亚、埃塞俄比亚、塞尔维亚等开展技术培训、联合研究、项目示范和技术推广，开展区域性国际科技合作和交流。

“我们也为共建国家提供人才支持。”徐志峰说，“作为首批由商务部委托承办援外培训的单位之一，以及水利系统唯一的可承担商务部援外培训项目的单位，自成立以来，亚太地区小水电研究培训中心已成功举办155期援外培训和研修班，为123个国家培养了5000余名涉水领域的政府官员与技术专家。”

徐志峰表示，下一步，亚太地区小水电研究培训中心将与共建国家持续深入开展合作交流，一是持续开展对外援助培训，为共建国家水资源开发利用、水旱灾害防御、水环境治理等提供人才支援。发挥水利部绿色水电国际人才培养基地、“一带一路”联合实验室等平台优势，开展多层次、多维度技术培训。

二是加强与共建国家科技创新交流，推动建立政府间国际科技合作机制，提高水资源有效利用技术和能力，在全球发展倡议、全国安全倡议、全球文明倡议背景下，讲好中国治水故事，推广中国治水先进理念、技术和经验。

三是加强与共建国家涉水领域技术标准对接和互鉴，我国有完善的水利技术标准体系，加大我国水利标准宣传推广，积极推动在水利援外项目、澜湄水资源合作、水利国际工程等方面应用我国水利标准。

(责编：乔业琼、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
央行决定9月15日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点
　　人民网北京9月14日电 （记者罗知之）中国人民银行网站发布公告，决定于2023年9月15日下调金融机构存款准备金率。 公告称，当前，我国经济运行持续恢复，内生动力持续增强，社会预期持续改善。…
复合种植技术助推鲜食产业发展
　　人民网北京9月14日电 （记者赵竹青）记者从山东省农业科学院获悉，为缓解粮油争地问题，山东省农业科学院研究员万书波带领花生栽培团队，自2010年起经过多年攻关，探索出了适于机械化作业的粮油均衡增产模式——花生玉米带状复合种植技术，并以此为基础探索出适于机械化作业的鲜食玉米鲜食花生带状复合种植及高值化利用模式。近日，位于山东曹县的鲜食花生鲜食玉米带状种植百亩示范方顺利测产验收。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部