欧阳易佳

“水利‘一带一路’建设对共建国家社会经济发展的贡献有目共睹，‘中国标准’‘中国方案’也越来越多地走出国门，在帮助周边国家提升水资源管理水平的同时，不断增进相互了解和信任。”近日，水利部农村电气化研究所所长、党委书记徐志峰接受人民网记者专访时说。

水利部农村电气化研究所所长、党委书记徐志峰接受人民网记者采访。人民网 欧阳易佳摄

近年来，中国水利行业积极参与“一带一路”建设，深入推进双边和多边水利务实合作，为全球水治理提供了中国智慧、中国经验、中国方案。

徐志峰认为，共建国家水资源总量相对匮乏，很多国家和地区存在水资源时空分布不均，洪涝、干旱等自然灾害频发、水资源短缺等问题。受气候、资源禀赋等因素影响，共建国家水资源有待开发利用和管理。

“多年来，我们通过承担援外培训项目、开展国际科技合作、建设海外技术转移中心/基地、举办国际会议以及开展多双边技术交流等活动，与其他发展中国家分享小水电技术能力、知识水平及政策经验，积极深入践行‘一带一路’建设，推动相关国家水利水电、可再生能源技术进步和能力提升，助力实现联合国2030年可持续发展议程。”徐志峰说。

徐志峰介绍，通过技术援助，与巴基斯坦、印度尼西亚、埃塞俄比亚、塞尔维亚等开展技术培训、联合研究、项目示范和技术推广，开展区域性国际科技合作和交流。

“我们也为共建国家提供人才支持。”徐志峰说，“作为首批由商务部委托承办援外培训的单位之一，以及水利系统唯一的可承担商务部援外培训项目的单位，自成立以来，亚太地区小水电研究培训中心已成功举办155期援外培训和研修班，为123个国家培养了5000余名涉水领域的政府官员与技术专家。”

徐志峰表示，下一步，亚太地区小水电研究培训中心将与共建国家持续深入开展合作交流，一是持续开展对外援助培训，为共建国家水资源开发利用、水旱灾害防御、水环境治理等提供人才支援。发挥水利部绿色水电国际人才培养基地、“一带一路”联合实验室等平台优势，开展多层次、多维度技术培训。

二是加强与共建国家科技创新交流，推动建立政府间国际科技合作机制，提高水资源有效利用技术和能力，在全球发展倡议、全国安全倡议、全球文明倡议背景下，讲好中国治水故事，推广中国治水先进理念、技术和经验。

三是加强与共建国家涉水领域技术标准对接和互鉴，我国有完善的水利技术标准体系，加大我国水利标准宣传推广，积极推动在水利援外项目、澜湄水资源合作、水利国际工程等方面应用我国水利标准。

(责编：乔业琼、吕骞)

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