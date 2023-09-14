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“村BA”爆火背后：乡村振兴“加速跑”

王绍绍
2023年09月14日18:23 | 来源：人民网
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宁夏的“村BA”现场，非遗传承人徐晨携摇滚式宁夏小曲登台演唱；尕遥歌手张尕怂让沙“土”朋克响彻球场；银川艺术剧院先后带来金纱略影、枸杞红了等特色节目； 香气四溢的烤滩羊更让观众在观赛之余大快朵颐。

宁夏“村BA”比赛现场。受访方供图

宁夏“村BA”比赛现场。受访方供图

今年夏天，各地都在踊跃举办接地气的体育赛事，“村BA”、村超、村VA等各种活动正在多点开花。农、文、体、旅正在深度融合发展，依托短视频和直播等新技术形式，乡村体育的发展正在经历“加速度”。

沙漠朋克“村BA”，太“攒劲”了

不久前，“快手村BA”宁夏站刚刚结束了总决赛，宁夏站的主题是“攒劲搞！沙漠朋克很上‘投’”，参赛队伍则由职工、学生、农民、村官等不同职业群体的草根球员组成。近一周的赛程内，8支来自宁夏各地的代表队展开激烈角逐，最终海原县拿下冠军，红寺堡区、青铜峡市区分获亚军、季军。

为了给线上用户带来同等于线下的激情观赛体验，直播技术也在不断提升。直播中，此前贵州站备受瞩目的黑科技“子弹时间”再度升级，从相机采集到3D重建，实现了全链路4K清晰度。数据显示，本次直播总观看人次超3.2亿，相关话题视频播放量达4.7亿，并登上站内外多个热榜。

当塞上江南与“村BA”相遇，篮球的魅力尽在其中。

与此同时，本次赛事还迎来了多位重量级嘉宾加盟。不仅有CBA冠军教练杨鸣、中国篮球“全能人才”霍楠到场为球员出谋划策、呐喊助威。作为宁夏对口协作关系伙伴，福建省的实力扣篮名将也组团前来助阵，上演引爆全场的飞跃暴扣，“山海情”也在篮球赛中得到续写。

西北人的“攒劲”，是用来赞扬人或者赞美事物的。宁夏站的“村BA”，不仅在球场上的呐喊很“攒劲”，球场之外，宁夏站搭起的“球村大集”也很“攒劲”。

当地设置了球迷互动区、村长直播区等，让现场观众在观赛之余也能感受宁夏本地大集的魅力。有村民表示，为了参加“村BA”，专门换了新设备，现在画面非常清晰，他的直播间里，观众也能感受现场的热闹。在体育赛事结束后，他们为家乡的农产品直播带货，帮助乡亲们增收致富。

除了宁夏，这个夏天，“村BA”在贵州、广东、新疆、内蒙古、山东等地如火如荼地展开。传统的竞技体育、大型赛事、IP是自上而下的链路，但“村BA”是一种带动一方经济发展的“群众体育文化传播”。以赛事为纽带，“村BA”正在带动越来越多的用户参与到群众体育文化生活之中。

无论是去年在福建石狮举办的“乡村篮球冠军杯”，还是今年上半年全网刷屏的“村BA”贵州安顺小寨村站，以及刚刚落下帷幕的“村BA”宁夏站，它们都是融合乡村体育赛事、当地特色文化、推广优质产品的重要舞台。

有专家指出，短视频平台将特色文化、产品、产业与球赛融入在一起。在保留本土气息的基础上，还可以通过成熟的市场机制来运营比赛，从而让乡村体育赛事走向全国甚至是走向世界，体现更多经济价值。

村级赛事，如何带动乡村振兴？

冒着热气的特色赛事，让农、文、旅、体形成融合发展之势。目前许多“村BA”的举办地，正在借助“村BA”的赛事热点，转变旅游发展思路，创新旅游业态和产品体系，让农民变导游、农房变客房、农产品变伴手礼、民俗特色变旅游体验，让游客沉浸享受赛事带来的多重体验。

在线上，本次“村BA”宁夏站就打造了线上云集市，将赛事节点与特产带货结合，汇聚宁夏当地好物。例如电视剧《山海情》中的重要“角色”——双孢菇，就在站内备受追捧，而且比赛分数与宁夏好物砍价的价格，还形成了密切关联，线上观众在感受刺激赛事氛围的同时，也能收获逛遍宁夏线上集市的趣味体验。

除了“快手村BA”在短视频平台强力出圈外，村超、村VA在短视频平台也有很多观众。越来越多人随着“村BA”、村超、村VA的步伐，关注到举办地的旅游资源和秀美风光。

随着赛事在短视频平台上的扩大化，赛事也带动了乡村的酒店、餐饮行业发展，有地区已经开始针对“村BA”开发文创产品，将民族文化、民俗活动、非遗项目等更好地融入其中。许多地区以当地特色为依托，结合站内流量和达人资源，开放通路，沿着助农、惠农的方向一步步向前迈进。

上述专家还表示，通过短视频、直播和体育的结合，乡村赛事不仅是一项体育运动，更是持续加强农村精神文明建设、增强农民群众健身意识、全面推进乡村振兴的抓手；“短视频+直播”不仅是新农具，更是乡村风貌、农民朋友精神面貌的浓缩体现。

 “村BA”、村超、村VA等农民赛事在短视频平台的“爆火”，有利于讲好更多乡村振兴的精彩故事、做深更多乡村振兴的实事。在烟火气中，乡村振兴与健康中国将实现双向奔赴。

(责编：乔业琼、吕骞)
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