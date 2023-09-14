人民网北京9月14日电 （欧阳易佳）“中国政府始终高度重视解决人民群众最关心最直接最现实的饮水、灌溉问题，始终把农村供水和农业节水灌溉放在经济社会发展的突出位置。”在第18届世界水资源大会举办中国专场会议上，水利部农村水利水电司司长陈明忠表示，截至2022年底，全国共建有农村供水工程678万处，可服务人口8.7亿人，其中城乡一体化、规模化供水工程服务人口占比达56%。农村居民饮水安全问题得到全面解决。

“我们告别了介水疾病的困扰，妥善解决了975万农村人口饮水型氟超标和120万农村人口苦咸水问题，城乡供水差距不断缩小。”陈明忠说。

陈明忠表示，中国一直在稳步提升农村供水保障水平，结合水利工程建设采取建设水源、防病改水、实施农村饮水解困、农村饮水安全工程建设等措施解决农村饮水安全问题。“十四五”以来，共落实农村供水工程资金2567亿元。

“我们形成了完善的灌排工程体系。中国灌溉面积位居世界首位，形成了比较完善的蓄、引、提、输、排工程网络体系。大中型骨干渠道长度总计近40万公里。提高了农业用水效率。全国农田灌溉水有效利用系数为0.572，年节水能力超过480亿立方米，全国耕地灌溉用水总量实现零增长。”陈明忠补充，此外还保障国家粮食安全。在约占全国耕地面积55%的灌溉面积上生产了占全国总量77%的粮食和90%以上的经济作物。

陈明忠介绍，在发展农业节水灌溉方面，下一步的工作重点主要在于优化农业用水调配，结合国家水网建设，推进农业用水优化配，并优化调整农业生产布局和种植结构、灌区配水调度。也将持续完善节水工程设施，继续推进大中型灌区节水改造，大力发展高效节水灌溉，实施坡耕地综合治理，雨水集蓄利用工程，推进农艺节水，同时也要强化数字赋能，开展数字孪生灌区先行先试。(实习生陈瑾对本文亦有贡献)

(责编：乔业琼、吕骞)

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