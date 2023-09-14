人民网记者 杜燕飞

近期，在美元持续走强的背景下，人民币兑美元汇率出现一定程度的贬值，但从9月11日起人民币兑美元汇率迎来大幅反弹，引发社会关注。

中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的数据显示，9月14日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1874元，较上日调升20个基点。9月13日人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1894元，较上日调升92个基点。

专家表示，经济基本面始终是我国外汇市场走势的决定性因素。人民银行日前发布的8月金融和社会融资数据显示，8月社会融资规模增量为3.12万亿元，比上年同期多6316亿元；8月贷款新增1.36万亿元，同比多增868亿元；8月贷款环比7月明显好转，多增超1万亿元。

“这表明金融对实体经济的支持力度持续加码。”招联金融首席研究员董希淼表示，8月金融数据企稳回升，与政策层面加快调整、有力支持密不可分。近期，财税、金融、房地产等领域政策加快落地实施，有力提振了市场预期，稳定了市场信心。

与此同时，近期，人民银行、国家外汇管理局利用多种汇率政策工具，通过下调外汇存款准备金率、加大离岸市场债券发行规模等一系列操作，向市场传递稳定人民币汇率的信号。

有分析认为，汇率政策工具本身对于汇率的作用体现在释放预期管理信号和放缓汇率波动的斜率，而扭转人民币贬值趋势需要其他稳增长政策以及经济数据的配合。

日前召开的全国外汇市场自律机制专题会议表示，近期人民币对美元虽然有所贬值，但对一篮子货币保持基本稳定，对非美主要货币保持相对强势，外汇市场运行稳健，市场预期总体平稳。随着国内稳经济、稳预期政策陆续出台落地，物价（CPI）同比增速触底转正，进出口数据好于预期，房地产政策效果逐步显现，消费明显回暖，科技创新不断突破，经济高质量发展持续推进，经济“进”的势能正在积聚，人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定具有坚实基础。

会议指出，保持人民币汇率基本稳定是金融管理部门、外汇市场自律机制、外汇市场成员、广大企业和居民的共同愿望。金融管理部门有能力、有信心、有条件保持人民币汇率基本稳定，该出手时就出手，坚决对单边、顺周期行为予以纠偏，坚决对扰乱市场秩序行为进行处置，坚决防范汇率超调风险。

民生银行首席经济学家温彬表示，综合来看，随着我国各项政策举措不断发挥效应，经济运行持续回升向好，人民币资产将持续具有吸引力，预计今年9月及4季度人民币汇率将总体表现平稳。

“无论是从跨境资金流动、结售汇数据还是国际收支平衡状况看，还是从外汇市场成熟度和我们的政策看，未来人民币汇率有条件在合理均衡水平上保持基本稳定。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英此前在国新办举行的新闻发布会上表示，“过去我们应对了多轮外部冲击，积累了经验，完善了调控工具和措施。我们将坚持综合施策，以稳定预期为核心，根据实际情况采取不同措施，给市场提供一个稳定的环境和预期，方便涉外经济主体开展经营活动和投资活动。”

(责编：乔业琼、吕骞)

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