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海口经济圈夜经济消费节今日启动

市民可通过新海南客户端等公众号票选心仪夜市

2023年09月15日08:20 | 来源：海南日报
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原标题：海口经济圈夜经济消费节今日启动

　　记者从海口市商务局获悉，五城联动·海口经济圈夜经济消费节暨“汽车+家具家电”巡展活动将于9月15日启动。

　　海口经济圈夜经济消费节活动商圈包括东坡老码头、湖城·星光滙、仁恒里、世纪海角、桫椤湾都将在活动期间组织内容丰富的主题促销活动。

　　活动期间还将开展2023年度海口市特色夜市评选活动，大力宣传推介具有国际范、海口味和烟火气的夜间市集，助力海口品牌夜市更“出圈”，进一步不断丰富夜间消费场景、创新夜间消费供给、点燃夜间消费热情，更好地带动海口夜经济发展。2023年度海口市特色夜市评选活动线上投票将于9月15日20时开启，市民可以通过新海南客户端、南海网客户端、南海网微信公众号为喜爱的夜市进行投票。

　　此外，五城联动·海口经济圈“汽车+家具家电”巡展活动也将同步启动。自9月23日起至10月22日将在澄迈、文昌、定安、屯昌开展4场巡展活动。活动结合（政府消费券+品牌补贴）双重利民政策，打造“商业+文化”的跨界沉浸式购车体验、助力绿色家电消费及家电以旧换新。

　　根据《2023年海南省促进消费若干措施》，2023年下半年海口、澄迈、文昌分别发放新能源汽车消费券，根据全省统一标准对新能源汽车乘用车购买人发放新能源汽车消费券，购车价格20万元（含）以上的发放6000元消费券，购车价格10万元（含）—20万元间的发放5000元消费券，购车价格10万元以下的发放3000元消费券。新能源汽车消费券资金不直接抵扣购车款，可在餐饮和商场、超市等零售场景消费时抵扣，在有效期内用完为止。（记者 郭萃）

(责编：曹淼、李源)
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