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为重庆全面促进消费提质扩容献计出力

2023年09月15日08:23 | 来源：重庆日报
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原标题：为重庆全面促进消费提质扩容献计出力

　　国际消费中心城市是现代国际化大都市的核心功能之一，具有很强的消费引导和带动作用。2021年7月19日，经国务院批准，在上海、北京、广州、天津、重庆五个城市率先开展国际消费中心城市培育建设。

　　两年过去，重庆的国际消费中心城培育建设交出可喜成绩单——我市8月中旬召开新闻发布会透露，全市社零总额两年平均增速3.8%，高于全国平均增速0.3%；今年上半年全市GDP增长4.6%，社零总额、服务业增加值分别增长6.2%、5.0%。

　　推动国际消费中心城市真正成形，重庆还需在哪些关键环节上精准发力？9月12日，市政协六届十四次主席会议就此开展专题协商。来自相关领域的政协委员和市级相关部门负责人齐聚一堂掀起“头脑风暴”，聚焦国际化、品质化、特色化、便利化“四化”路径，为重庆全面促进消费提质扩容，打造“国际消费资源集聚地、国际消费创新引领地、国际特色消费目的地、国际消费环境标杆地”凝聚智慧、献计出力。

　　聚焦“国际化”

　　做好扩大内陆开放文章

　　成为全国首个拥有港口型、陆港型、空港型、生产服务型、商贸服务型“五型”国家物流枢纽的城市，开通国内外航线超过370条，西部陆海新通道辐射119个国家（地区）的393个港口……两年来，重庆加快建设面向全球、便捷高效的立体交通网络，增强与全球消费资源的连通能力，成果可圈可点。

　　然而短板也不容忽视。目前，我市国际航空骨干网络通达能力不够强，国际品牌集聚度不高，全市首店量少质低，国际消费流量偏低，免税经济布局不优，结构低端单一，覆盖群体偏窄等。

　　如何破解这些短板？市政协人资环建委副主任、重庆交通大学副校长黄承锋认为，应聚焦“国际化”，做好扩大内陆开放这篇文章：“系统推进公铁水空国际通道体系培育和建设，引导航空公司优先开发重要国际公商务航线、‘一带一路’和西部陆海新通道航线、服务本地产业发展需要的货运航线。同时提升重庆航空枢纽中转效能，推动海关、边检等扩展通程航班适用范围，支持机场、航空公司推出中转服务产品，吸引更多国际客人选择重庆作为出入境点。”

　　建设国际消费中心城市，还应加快聚集“世界名品”，提升消费含金量。市政协委员、渝中区税务局督办漆星建议，以首店经济为抓手促消费提质升级，按全球首店、亚洲首店、中国首店、西南首店、重庆首店分类明确奖励标准，招引开设全球性、全国性品牌首店，开通服务“绿色通道”，构建“首店+”功能体系，激活经济活力。

　　聚焦“品质化”

　　打造更多标志性场景

　　加快建设国际消费中心城市，打造一批功能完善、品质上佳的标志性场景势在必行。

　　市政协经济委副主任、江北区政协主席刘汉华从打造具有全球影响力的标志性商圈的角度，建议升级解放碑-朝天门、观音桥世界级商圈，高标准建设中環万象城、长安文化国际商业街、陆海国际中心、新华时尚城、大都会等国际消费新地标，优化升级国际消费新供给，构建品质消费“加强版”。他还呼吁坚持生态业态共融，推动绿色低碳消费引领时尚潮流消费风向标，延续城市历史文脉，精心打造文化磁场，培育高品质文创街区、演艺空间等文旅消费新业态和本土优势品牌，以文化赋能带动商圈文旅消费。

　　“夜间经济是激发商业活动潜力，推动国际消费中心城市建设的新动力。”市政协委员、西南政法大学经济学院副院长刘苓玲建议，擦亮我市夜间经济“金名片”。精准对接不同消费群体的消费需求，做全“吃住行游购娱”夜间产业链条，形成餐饮、购物、文化、体育、竞技、表演、康养等夜间经济产品集群。发展云旅游、云购物等线上线下一体化消费新业态。以“场景设计+主题营造”打造夜间经济文化IP，创新消费场景。深度挖掘我市历史文化元素，以“重庆人讲重庆故事”拓展老字号产品、非遗产品。紧跟时代潮流，开发具有地方文化特色的文创产品，开发多元化的体验类项目，扩大夜间消费规模。

　　聚焦“特色化”

　　加速释放消费新活力

　　无特色、难聚客。加快建设国际消费中心城市，打好“特色化”这张牌至关重要。

　　市政协委员、市发展改革委发展战略和规划处处长王波表示，虽然近年来重庆叫响了“不夜重庆”“美食之都”等消费名片，城市魅力彰显，但在消费引领带动方面还存在诸多不足，将天然流量和独特魅力转化为产品、品牌的意识不强，新兴消费业态创新不够。对山水文化资源特色挖掘不够，游客“打卡”多、深度游少。

　　他建议培育打造新品牌新模式新业态的试验田，加强科技赋能，创建沉浸式、体验式、互动式消费新场景。加强数字赋能，引导实体商业全方位数字化转型，推动直播电商等高质量发展，打造全球新零售发展高地。加强文化赋能，做优做强动漫、游戏、音乐等文化内容产品，培育电竞、冰雪运动、极限运动等消费新模式，推动重庆山水人文元素充分融入消费品牌、消费场景。

　　市政协经济委副主任、市商务委副主任王珏也认为，建设国际消费中心城市要注重特色化发展，应突出“山城”“江城”“桥都”城市名片，做靓“不夜重庆”“山水旅游”“火锅之都”“8D魔幻城市”等特色消费品牌，打造“云端天台”“惬意江岸”“后街支巷”等地标场景，加快商文旅体消费扩容提质，培育数字消费“住业游乐购”全场景，加速形成线上和线下、商品和服务、流通和生产深度融合的消费市场体系。

　　聚焦“便利化”

　　营造舒适便捷的消费环境

　　消费环境是影响创建国际消费中心城市的重要因素。市政协常委，民盟九龙坡区委会主委、九龙坡区人大常委会副主任刘建调研发现，我市消费软环境还有一些短板，消费者满意度还有待提升。

　　“消费争议多，负面影响传播就快。”刘建建议加快推进消费者权益保护地方立法，不断丰富消费矛盾纠纷多元化解工具箱。针对旅游消费，探索设立消费权益保护专项基金，在机场、高铁站等枢纽场所设立消费投诉退赔快速通道。联合高校科研机构、消委会组织、行政监管部门等主体，常态化开展数据监测分析，大力推进消费监测领域数字化变革，为创建国际消费中心城市提供数据支撑。

　　王波也建议，以消费者为中心，系统加强商业基础设施建设和城市更新提升，营造舒适、便捷的消费环境。包括强化综合交通枢纽建设，完善商业服务质量标准体系，健全消费者权益保护机制，优化消费服务体验。加强城市整体营销，持续营造国际一流营商环境，提升重庆消费影响力和国际知名度。（记者 罗静雯）

(责编：曹淼、李源)
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