新华社北京9月14日电（记者吴雨）中国人民银行14日宣布降准0.25个百分点，这是年内第二次降准，预计释放中长期流动性超过5000亿元。专家表示，此次降准有助于增加金融机构长期稳定资金来源，进一步加大对实体经济的资金投入，巩固经济回升向好态势。

中国人民银行当日宣布，决定于2023年9月15日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。这是年内第二次降准，今年首次降准已于3月落地，两次降准共降低金融机构存款准备金率0.5个百分点、释放长期资金超万亿元。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.4%。

“此时降准有助于巩固经济回升向好基础，十分必要。”招联首席研究员董希淼认为，9月是季末月份，流动性指标等监管考核会导致金融机构流动性需求上升，央行选择在这个时点及时出招，有助于缓解金融机构流动性压力。

此次降准0.25个百分点，不包括已经适用5%存款准备金率的金融机构。不少市场人士认为，降准所释放的流动性总量适度，并非“大水漫灌”。既能缓解短期流动性需求，又可在未来一段时期，持续补充信贷增长、现金投放等中长期流动性需求。

8月我国人民币贷款增加1.36万亿元，较7月多增超万亿元，金融对实体经济支持力度不减。中国民生银行首席经济学家温彬认为，此次降准有助于增加银行体系资金稳定性，继续有效满足金融机构加大对亟需领域资金投放的流动性需求。未来，货币信贷保持平稳较快增长依然可期。

今年以来，实体经济融资成本下行明显，前8个月企业贷款利率已降至有统计以来历史低位。在此背景下，推动贷款利率下行需要进一步降低银行资金成本。

“我国银行净息差进一步承压，需要通过降准优化银行资金结构、降低资金成本，增强经营的稳健性和抗风险能力，为进一步降低企业和居民融资成本扩展空间。”温彬说。

当前，我国经济运行持续恢复，内生动力持续增强，社会预期持续改善。8月全国居民消费价格指数（CPI）同比由负转正，全国工业生产者出厂价格指数（PPI）运行也延续积极态势。业内人士认为，此次降准持续增强了金融支持扩大内需的后劲，有利于进一步发挥好金融资源的先期带动作用，支持通胀指标持续温和回升。

“降准进一步向市场传递强烈的政策信号，丰富的政策工具将进一步助力经济回升向好，提振市场信心和预期。”董希淼说，在贷款市场报价利率（LPR）年内两次下降、推出全面优化住房信贷政策等举措后，央行再次实施降准，将继续接力体现政策支持效应，增强经济回升向好的内生动力。

(责编：王震、陈键)

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