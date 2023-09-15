新华社上海9月14日电（记者周琳 董雪）14日，2023年世界顶尖科学家协会奖获奖名单在上海揭晓，智能科学或数学奖、生命科学或医学奖两个单项奖共产生5位获奖者，单项奖奖金高达1000万元。

“顶科协奖旨在表彰和支持世界各地杰出的研究人员和技术先锋对科学的贡献，以期支持全球科技进步，更好地应对全人类面临的共同挑战，推动人类社会的长期进步。”世界顶尖科学家协会执行理事长吴向东说。

此次智能科学或数学奖授予美国佐治亚理工学院工业与系统工程学院讲席教授阿尔卡迪·涅米罗夫斯基和比利时法语鲁汶大学运筹学与计量经济学中心、数学工程系名誉教授、高级科学研究员尤里·涅斯捷罗夫。

“2位获奖者对凸优化理论的开创性贡献工作引发了‘一阶算法革命’，使优化算法应用于现代应用中的大规模问题，并推动了新计算平台的发展，来支持这些算法。”智能科学或数学奖遴选委员会主席，加州大学伯克利分校电子工程与计算机科学系、统计学系教授迈克尔·I·乔丹说。

生命科学或医学奖同样授予全球基础研究前沿，由英国剑桥分子生物学实验室名誉课题组负责人丹妮拉·罗兹，美国科罗拉多大学博尔德分校教授、生物化学讲席教授卡洛琳·卢格和瑞士苏黎世联邦理工学院生物大分子晶体学名誉教授蒂莫西·J·里士满摘得。

“细胞组装是生物学上的重大谜题，试想包含有长达数米、携带信息量多达30亿比特的DNA分子的染色体是如何‘压缩’进直径仅为几微米的细胞核内的？”生命科学或医学奖遴选委员会主席、2013年诺贝尔生理学或医学奖得主兰迪·谢克曼教授说，3位获奖科学家工作跨度超过20年，在人类解析染色体结构的科学史上留下了不可磨灭的印记。

据悉，世界顶尖科学家协会奖是由世界顶尖科学家协会发起、由上海世界顶尖科学家发展基金会承办、面向全球科学家评选的科学大奖，于2021年正式宣布创设。

(责编：王震、陈键)

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