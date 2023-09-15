新华社上海9月14日电（记者张建松）太阳是人类目前唯一可实现高时空分辨率观测的恒星。记者14日从此间召开的第十届航天技术创新国际会议获悉，我国正在开展“羲和二号”日地L5太阳探测工程论证。

“羲和二号”日地L5太阳探测工程由南京大学、中国气象局、中国航天科技集团有限公司上海航天技术研究院等单位联合提出。据中国科学院院士、南京大学方成教授介绍，根据论证方案，“羲和二号”将争取于2026年左右发射至日地L5点，对太阳进行立体探测。

日地L5点，即日地第五拉格朗日点，距离地球约1.5亿公里。

“截至目前，日地L5点尚为国际探测空白。在该区域探测科学意义重大、工程可行性较好、投入产出比高。”方成说，“结合近地观测，可实现太阳活动现象的三维重构，为揭示太阳爆发的物理机制提供关键信息；能够提前4-5天观测到即将面向地球的太阳活动，实时追踪面向地球的太阳爆发，给空间天气预报带来革命性突破。”

太阳与人类活动和地球安全息息相关，观测和研究太阳爆发及其影响，不仅是重大的前沿科学课题，更是实现人类可持续发展的必然要求。2021年10月14日，我国成功发射首颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”，并已取得首批探测成果。

方成表示，在“羲和号”卫星成功发射的基础上，“十四五”期间我国将重点推动实施“羲和二号”日地L5太阳探测工程。“羲和二号”发射后，可深入探索太阳活动区磁场的起源和演化、揭示太阳爆发的三维结构和物理机制、研究太阳爆发的传播规律和对地响应，还可为实现空间天气及时预警及准确预报，提供关键数据和技术基础。

第十届航天技术创新国际会议由国际宇航科学院、中国宇航学会、中国航天科技集团有限公司上海航天技术研究院共同主办。

(责编：王震、陈键)

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