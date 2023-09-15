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提升居民生活质量 更好满足消费需求

吉林省出台5方面23条政策措施促进消费

2023年09月15日08:49 | 来源：大吉网
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原标题：我省出台5方面23条政策措施促进消费

　　记者今天从吉林省政府新闻办召开的新闻发布会上获悉，为提升广大居民生活质量，更好满足消费需求，让老百姓乐于消费、方便消费、得到更多实惠，日前，省政府办公厅印发了《关于促进消费的若干措施》，围绕房地产、汽车、文旅、体育等与老百姓生活息息相关的领域，提出5方面23条政策措施。

　　促进住房消费，满足居民刚性和改善性住房需求。围绕通过信贷支持刚性和改善性住房需求，着力降低购房成本，促进房地产行业平稳健康发展。《若干措施》提出给予住房消费支持，最大程度降低购房信贷门槛和利率，用足用活住房公积金政策，发放农民进城购房补贴，支持住房换购，推动存量房产消费、改善老旧小区居住环境，吸引外省居民来吉购房7条政策措施。

　　扩大汽车消费，满足城乡居民多层次购车需求。顺应新能源汽车消费趋势，《若干措施》延续了之前购置新能源车辆的优惠政策，同时加快配套设施建设，推动汽车销售回补升温。提出落实新能源汽车购置税减免政策，便利二手车交易流通，完善新能源汽车充换电配套设施，推动公共领域增加新能源汽车采购数量4条政策措施。

　　丰富文旅消费，满足群众高品质生活需求。随着消费不断升级，各种服务类消费需求水涨船高，《若干措施》突出我省生态资源和冰雪优势，加大文娱供给，满足文旅消费新需求。提出对文娱活动给予资金奖励，推动演出活动进商圈、进景区；发放景区补贴，开展首道门票免费或打折优惠活动；对“引客入吉”给予资金奖补；对文旅项目建设给予贷款贴息；加大冰雪消费补贴力度，提高冰雪出游交通便利化水平5条政策措施。

　　拓展体育消费，满足群众日益增长的健康需求。《若干措施》围绕满足后疫情时代体育健身消费新需求，提出开展多样体育活动、支持体育场馆免费开放，积极申办举办国际级、全国性、职业化、特色类体育赛事，支持体育健身场所建设、丰富体育消费场景3条政策措施。

　　加大优惠力度，满足居民多样化消费场景需求。《若干措施》围绕丰富消费惠民措施，加强消费新业态培育、新场景开发。提出持续发放商品消费券、开展发票抽奖活动、加快发展夜间消费、推动创新消费场景4条政策措施。

　　下一步，有关部门将切实抓好《若干措施》贯彻落实，确保各项政策落地见效，使居民没有后顾之忧敢消费、消费环境优获得感强愿消费，建立和完善扩大居民消费的长效机制，更好满足人民群众对高品质生活的需要。（记者 陶连飞）

(责编：曹淼、李源)
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