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全国夏粮旺季收购接近尾声 主产区已收购6300多万吨

2023年09月15日08:50 | 来源：人民网
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人民网北京9月15日电 （记者李栋）国家粮食和物资储备局最新发布，全国夏粮旺季收购接近尾声，截至目前，主产区收购夏粮6300多万吨。

在夏粮主产区河南省安阳市滑县，今年的夏粮收购市场与往年一样活跃。近日，在滑县道口丰悦粮油购销公司，前来售粮的车辆络绎不绝，种植户邓令的7万斤小麦经过质检、验收等环节，仅用20多分钟就结算完毕。

“现在的售粮价格是1.44元/斤，粮食一入库，钱立马都打卡上了，又快又方便。”邓令说。

“为保证农户小麦应收尽收，目前已收购小麦4000多吨。”该购销公司副经理靖义华介绍，通过前期对仓房的技术升级改造，进一步改善了仓库粮温和水分的储存环境，确保了储粮安全。

今年夏粮上市以来，市场购销活跃。在生产端，农民择机择价售粮，小麦市场购销两旺。在加工端，粮食企业抢抓粮源，满足生产经营需要。国家粮食和物资储备局的收购调度显示，主产区各类粮食企业累计收购小麦超过5700万吨，早籼稻超过600万吨，收购量较去年均有所增加。

夏粮收购进入尾声的同时，各地秋粮也陆续进入收获季。秋粮是全年粮食生产的大头，今年我国秋粮面积预计达13.1亿亩，比去年稳中有增，特别是高产作物玉米面积增加较多。

今年农业农村部启动实施了主要粮油作物大面积单产提升行动，在科技支撑方面，发布主导品种158个、主推技术164项；在财政资金方面，持续投入52亿元开展农业技术推广和农民教育培训；在装备保障方面，各地通过推进丘陵山区实用高效作业装备以及大马力农机的研发，尽快把先进技术转化为生产能力。

保障丰收，天气因素同样是关键。今年夏季，除华北、东北部分地区遭遇较重的洪涝灾害、西北局部地区遭遇干旱外，全国旱涝灾情总体轻于去年和常年。

 “今年北方大部地区雨水充沛、光热充足，利于秋粮作物生长发育，目前全国秋粮主产区作物长势良好。”农业专家表示，现在秋粮即将迎来大面积收获，但仍需闯过秋旱、秋涝、台风、霜冻、病虫害等多个关口，种植户要抓好秋粮后期田间管理，通过统一喷施作业，促进秋粮作物灌浆成熟和单产提升，全力以赴夺取秋粮和全年粮食丰收。

(责编：郝帅、吕骞)
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