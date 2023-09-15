人民网记者 任妍

保护知识产权就是保护创新。当下，我国经济进入新发展阶段，国内外环境正在发生深刻变化，知识产权保护工作在取得突出成效的同时，也面临着很多新需求新挑战。

9月14日，国家知识产权局召开新闻发布会，对近日印发的《知识产权公共服务普惠工程实施方案（2023—2025年）》（以下简称《实施方案》）作重点介绍。

国家知识产权局公共服务司司长王培章在发布会上表示，《实施方案》紧密围绕服务国家战略需要，聚焦高水平科技自立自强和创新发展需求，提出强化对国家战略科技力量、新领域新业态、区域重点产业、乡村振兴和西部地区的公共服务支撑。

国家知识产权局9月例行新闻发布会现场。国家知识产权局供图

以“一站式”服务提升公共服务惠及面

王培章介绍，《方案》提出要积极推动更多知识产权领域依申请办理的行政权力事项和公共服务事项，入驻地方政务服务中心，提供知识产权业务的受理、缴费、查询、检索、咨询等“一站式”服务。

同时，在中小微企业分布比较集中的产业园区、试验示范区、服务业集聚区等区域，设立公共服务机构或工作站，为企业提供政策咨询、信息服务、业务指导、能力培训等多样化知识产权公共服务，助力中小微企业优化知识产权布局、防范知识产权风险、加强知识产权保护。

他表示，持续丰富创新“好帮手”，扩大公共服务产品供给。依托知识产权公共服务网，推广宣传专利检索及分析系统、外观设计专利检索公共服务系统、知识产权数据资源公共服务系统等信息公共服务产品，不断开发更多免费使用、数据权威的知识产权信息公共服务产品，构建更多的知识产权公共服务场景，有效降低中小微企业知识产权信息利用门槛。

不断优化线上服务，推动更多业务“网上办”“掌上办”。加快构建全国一体化知识产权数字公共服务平台，推动更多知识产权业务实现线上“集成办理”，加快推进专利、商标等业务办理系统移动端建设，推动高频服务事项实现“掌上办”，持续提升“一网通办”的广度和深度，“让数据多跑路，群众少跑腿”，降低创新主体的办事成本。

此外，加大业务指导力度，着力提升知识产权意识和能力。面向中小微企业等创新主体以及社会公众，一方面依托“知识产权服务万里行”活动，组建知识产权公共服务专家服务队伍，加大业务培训和服务力度；另一方面依托国家知识产权公共服务网、中国知识产权远程教育平台、专利文献馆公益讲座等，免费提供业务知识培训课程，全面提升中小微企业知识产权意识和能力。

“知识产权服务万里行”活动累计惠及企业50余万家

开展创新研发时，知识产权如何布局？企业“走出去”，怎样开展知识产权保护？在研发生产一线，这些知识产权相关问题需要通过专业知识进行解答。

以“推动知识产权服务业高质量发展，形成支持全面创新的服务体系”为主题的2023年“知识产权服务万里行”活动在4月启动。数月来，围绕重点区域、重点产业、重要创新主体，各地因地施策，充分了解企业知识产权需求，着力提供高质量知识产权服务供给，解决了企业在创新发展中的燃眉之急。

发布会上，国家知识产权局运用促进司副司长彭文在接受人民网记者采访时表示，“知识产权服务万里行”活动自开展以来累计惠及企业50余万家，为中小企业创新发展提供了有力的知识产权服务支撑。

彭文表示，2019年以来，国家知识产权局整合提升“知识产权走基层 服务经济万里行”和“全国知识产权服务品牌机构牵手区域经济发展”两项活动，着力打造“知识产权服务万里行”主题活动，充分发挥局内优质的审查、信息和人才等服务资源，吸纳知识产权服务业专家资源，助力创新主体提升知识产权创造质量、运用效益、保护水平和管理能力。

彭文介绍，今年，国家知识产权局以“推动知识产权服务业高质量发展，形成支持全面创新的服务体系”为主题，继续在全国范围内组织开展“知识产权服务万里行”活动。聚焦推动知识产权服务业高质量发展、知识产权服务赋能创新发展、知识产权服务助力产业链安全、知识产权服务促进转移转化、知识产权服务提升品牌价值等“五大行动”，从企业需求调研、服务资源匹配、活动组织开展、优秀案例评选和活动总结共五个阶段有序推进。各地还结合工作实际，在重点任务之外选择安排其他专题活动，使活动服务维度更广、辐射范围更宽。

据悉，当前，企业需求调研和服务资源匹配阶段的工作已经完成。各地充分利用线上线下多种方式，大兴调查研究之风，深入企事业单位开展专项调研，广泛征集知识产权服务需求。全国29个地方结合工作实际制定了活动方案，国家知识产权局根据地方反馈的229项服务需求，组织协调局内31个部门单位精准匹配各类服务资源358条。

彭文表示，下一步，国家知识产权局将进一步强化活动组织实施、加大宣传力度，指导各地有效提升活动深入基层、服务创新、助产惠企的工作实效。

以更大力度加强新领域、新业态知识产权保护

近年来，互联网、大数据、人工智能等新技术新业态蓬勃发展，正在重组全球要素资源，重塑全球经济结构，改变全球竞争格局。

发布会上，国家知识产权局专利局审查业务管理部副部长吴红秀表示，近年来，国家知识产权局聚焦关键核心技术和重点产业领域，优化审查政策供给，围绕新领域新业态优化审查资源配置，扩大加快审查的规模，深入开展集中审查等模式创新，进一步提高相关领域审查质量和审查效率，满足了创新主体多样化需求。

围绕前沿技术领域，国家知识产权局组织开展专利信息深度挖掘分析，依托国家重点产业专利信息服务平台，新上线运行人工智能、数据库管理系统等7个专题数据库，目前专利专题库数量达到18个，为新领域新业态的科技创新和知识产权保护提供支撑服务。

王培章分析指出，随着创新驱动发展战略的深入实施，我国整体创新能力不断增强，各类创新主体和创新模式加速涌现，对知识产权公共服务寄予更高期待，不断提出新的要求。

“这就需要持续拓展新思路，推出新举措。”王培章表示，我们将工作重点从建体系、打基础，向提效能、促普惠转变，更好优化配置公共服务资源，进一步找准融入国家创新体系的着力点和切入点，聚焦高水平科技自立自强和创新发展需求，持续健全公共服务体系，不断提升公共服务能力，促进服务链与创新链产业链人才链深度融合，推动知识产权公共服务整体效能普惠升级。

同时，要完善审查模式，更好支撑新领域新业态健康发展。“新领域新业态技术新、迭代快，对专利商标审查提出了新要求新期待。”王培章称。

“随着新技术的高速发展以及与产业应用的深度融合，创新主体希望进一步加强相关领域的专利保护。”吴红秀表示，国家知识产权局将继续跟踪行业技术发展，加强大数据等新领域探索研究，进一步完善审查标准和模式，强化公共服务支撑，强化相关领域的知识产权保护。

(责编：郝帅、吕骞)

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