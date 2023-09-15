科技日报北京9月14日电 （记者刘园园）14日，由国务院国资委会同工业和信息化部共同举行的中央企业产业链融通发展共链行动（以下简称“共链行动”）在北京正式启动。该行动是两部门落实党中央、国务院重大决策部署，共同组织实施的重点产业链合作对接系列活动。

“共链行动”旨在引导推动中央企业更好发挥在建设现代化产业体系中的引领带动作用，通过搭建开放共享、互利共赢的产业发展融通平台，打造产业链生态圈战略合作关系，有效促进大中小企业在更宽领域、更深层次实现供需匹配、协同创新、成果共享、生态共建，共同提升我国产业链供应链的韧性和竞争力。

江苏上上电缆集团有限公司是参加此次启动会的民营企业，该公司党委书记、董事长丁山华将“共链行动”形象地比喻为“大手牵小手”。

“产业链融通，关键是供需匹配。中央企业是国家经济的顶梁柱、压舱石，也是民企、中小企业值得信赖的重点客户。”丁山华认为，民企、中小企业要发挥专精特新的天然优势，争创世界一流企业，研制世界一流产品，与中央企业实现创新合作、资源共享。

根据国务院国资委日前向中央企业印发的《关于开展中央企业产业链融通发展共链行动的通知》，“共链行动”将面向中央企业每年择选一批重点产业链组织开展6至8场专题活动；将聚焦中央企业间产业合作、中央企业与中小企业协同融合，重点在供需匹配、协作配套、创新合作、资源共享、产业赋能、产融结合、央地合作等7方面形成一批示范项目。文件印发后，已有51家中央企业积极申报开展“共链行动”，涉及161个产业链方向和106场专题活动。

记者了解到，去年5月以来，国务院国资委积极部署中央企业现代产业链链长建设工作。目前，多家中央企业在产业链融通发展方面取得新进展。

“我们将坚持立足央企职责定位，勇挑重担、敢打头阵，推动产业链各类创新主体同向发力、协同联动，助力高水平科技自立自强。”中国移动通信集团有限公司总经理、党组副书记董昕在启动会上表示，在深化大中小企业协同发展方面，将打造升级版5G创新联合体，深入推进“联创+”计划，实现资源互补、协同高效。

中国中车集团有限公司党委书记、董事长孙永才介绍，中国中车集团已于去年建成全链开放的中车工业互联网。“项目基于轨道交通装备产业链各场景，提供智能化生产、网络化协同、个性化定制、服务化延伸等服务能力和解决方案，构建起统一门户和中车集团、子公司、客户、供应商、创新者五大应用场景，总投资近亿元。”孙永才说。

(责编：王震、陈键)

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