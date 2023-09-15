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惠民文化消费赋能美好生活

2023年09月15日08:54 | 来源：经济日报
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原标题：惠民文化消费赋能美好生活

　　作为2023北京文化论坛配套活动，第十一届北京惠民文化消费季自启动以来持续升温。活动依托书香京城、演艺京城、酷玩京城、文创京城、艺术京城、娱游京城6大主题板块，以丰富多样、亮点十足、喜闻乐见的活动形式，持续赋能首都市民美好生活、助燃京城文化烟火。

　　近日，第十一届北京惠民文化消费季演艺京城主题活动“时光音乐会”在拥有700多年历史的北京鼓楼举行。6小时的音乐会里，从昆曲到民谣、从国风民乐到人声合唱、从唢呐二胡到钢琴吉他、从古典乐到西洋乐，戏曲名家、音乐大咖、艺术团体、民乐艺术家与少年演奏家密集亮相，让观众徜徉在音乐中，共赏京城秋日音乐盛宴。

　　“北京惠民文化消费季是北京市用市场化方式拓宽文化消费渠道、打造综合性文化产品和服务交易平台的创新性实践和探索。10年来，北京惠民文化消费季累计消费人次9.8亿，累计消费金额超1100亿元，累计实现惠民金额48亿元。”北京市国有文化资产管理中心副主任赵恩国介绍。

　　基于“政府引导、市场运作、协同联动、惠民惠企”的运营模式，北京惠民文化消费季不断挖掘和盘活文化消费资源，加大文化消费新供给、拓展文化消费新空间，已发展为文化消费领域具有全国影响力的重要品牌活动。

　　今年夏天，北京惠民文化消费季组委会首次策划主办艺术节，以“融”为特点，联动画廊、展览馆、拍卖机构、工艺美术企业、文创产品机构以及文化产业园区，将艺术带入街巷，着力营造覆盖全域、惠及全民的艺术消费氛围。

　　特色市集、时尚运动、萌宠经济、潮玩展会……作为本届文化消费季新增主题板块，酷玩京城板块广泛联动了潮流运动经济、宠物经济、商圈经济、夜经济、颜值经济和娱乐经济等方兴未艾的新经济业态，致力于挖掘和提升其中的文化消费内核，为文化消费加装新引擎。

　　“市集代表小微经济，让更多优秀企业有机会与消费者见面，让生活变得更丰富，让消费者获得更多体验，将活力还给艺术市场。”第十一届北京惠民文化消费季总策划霍雯表示。

　　丰富的惠民文化活动得到了众多文化惠民政策的支持。今年，北京惠民文化消费季积极发挥4500万元政府财政惠民补助资金的撬动作用，引导社会和企业加大文化惠民力度，开展满减、买赠、优惠券、打卡兑礼等多种惠民活动。今年7月至10月，消费季聚焦文创产品、出版发行、文艺展演、广播影视、互联网文娱平台、文化消费新业态等不同领域，联动各线上书刊销售平台、线下实体书店、剧场、剧院、影院、艺术中心、景区景点等市场主体，面向各年龄段纸质阅读人群、艺术爱好者、演艺影视爱好者、户外爱好者，开展209项文化惠民活动。

　　从首届的一个半月活动时间，延长至第十一届的4个月，实现以季带年，活动全年覆盖；从首届九大专项精品活动，拓展至第十一届的6大特色板块20余项主体活动，活动体系愈发完善、活动内容愈发丰富；从注重文化与空间的融合，统筹传统商圈、文化园区等4大空间载体，到扩大至产业园区、剧院剧场、实体书店等，构建“文化消费一刻钟”生态圈，形成全域协同联动的崭新格局……作为北京在文化领域一项以首都特色与首善标准打造的创新性实践，创办于2013年的北京惠民文化消费季十年磨一剑，已成为文化新产品新服务的交易展示平台，不仅成为国内促进文旅消费和文化产业发展现象级项目范例，更打造了创新实施文化惠民工程的“北京样板”。

　　“10年来，北京惠民文化消费季聚焦助企纾困、便民惠民、消费促进，坚持改革创新，不断完善功能，从供给创造需求、供需精准支持、核心品牌引领、线上线下联动、区域协同共享、政策创新推动等方面出台了一系列创新性的政策和措施，有效满足了人民群众日益增长的多样化、多层次文化消费需求。”赵恩国说。 （记者 韩秉志）

(责编：曹淼、李源)
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