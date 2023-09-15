近期，个人养老金开户乱象引发社会关注。不少人反映个人养老金账户莫名“被开通”，本人却毫不知情。据了解，部分银行业务人员通过隐藏信息诱导客户开通个人养老金账户，甚至使用客户办理业务时留下的身份证复印件私自开通；也有银行与用人单位合作，批量为其员工开设个人养老金账户。

为何商业银行纷纷争抢个人养老金业务？究其原因，在于个人养老资金账户具有唯一性。根据相关规定，参加人只能选择一家符合条件的商业银行确定一个资金账户。为此，不少商业银行一方面竞相推出各种营销活动，包括发放现金红包、礼品、消费券等，吸引客户开立账户；另一方面则对各级员工下达开户任务。不少员工为完成绩效指标，或自掏腰包给客户返现，或在电商平台“寻求外援”，有的甚至不惜“铤而走险”不经客户同意违规私开。

部分商业银行在个人养老金账户开立方面的不规范行为，可能带来了一时的客户数量增长。但实际上，“被开通”的养老金账户很大一部分不是“活户”，账户并未存钱。开户乱象也导致投诉增多，客户信任度降低，不仅不利于相关业务发展，还使其长远竞争力受损。

个人养老金开户乱象亟待整治，各商业银行应强化自律意识，科学制定业绩指标，提高业务规范水平。同时，要在加强业务创新上下功夫，丰富养老金融产品供给，不断满足客户多层次多样化需求，提升核心竞争力。金融管理部门要优化监管举措，加大对此类违规行为的惩处力度，拓宽维权渠道，切实加强用户合法权益保护。此外，也要通过多种渠道加强政策宣传，为个人养老金制度营造更加有利的社会环境，推动更多人积极主动开设账户。

(责编：王震、陈键)

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