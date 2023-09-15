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国家统计局：经济持续恢复态势有望保持

2023年09月15日10:49 | 来源：人民网
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人民网北京9月15日电 （记者杨曦）今日，在国新办举行的“8月份国民经济运行情况新闻发布会”上，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，我国经济韧性强、潜力大、活力足的特点明显，经济内生增长动能逐步增强。

下阶段，付凌晖认为，随着宏观政策措施逐步显效，经济有望持续恢复向好。

一是消费拉动作用继续显现。今年以来，消费稳步扩大为经济恢复向好发挥了重要作用。前8个月，社会消费品零售总额同比增长7%，保持较快增长。服务消费明显扩大，为消费增长提供了有力支撑。下阶段，居民就业总体稳定，企业效益逐步改善，有利于居民增收，提升消费能力和消费意愿。加之促消费政策继续显效，消费持续增长态势总体稳定，有利于经济恢复。

二是服务业保持稳定增长。今年以来，服务业较快恢复，对经济增长的贡献提升。前8个月，服务业生产指数同比增长8.1%，继续快于工业。下阶段，接触型服务业有望保持较快增长，在服务业升级发展带动下，以信息服务为代表的现代服务业继续向好，将支持服务业平稳较快增长。

三是发展新动能继续成长。我国产业升级态势持续，生产向数字化、网络化、智能化转型，新产业、新产品增长较快，对经济发展的带动增强。前8个月，高技术产业投资同比增长11.3%，其中规模以上装备制造业增加值同比增长6%，快于规模以上工业增长。实物商品网上零售额增长9.5%。新能源汽车、光伏产业都保持了较快增长。

四是改革开放红利继续显现。面对复杂的国内外环境，我国坚定不移深化改革开放，为经济发展不断注入新动力。积极推进全国统一大市场建设，推动共建“一带一路”，扩大制度型开放，效果不断显现。前8个月，我国对“一带一路”共建国家进出口同比增长3.6%，为稳定外贸发挥了积极作用。

五是推动经济回升向好的宏观政策继续显效。今年以来，各地区各部门出台实施了一批针对性、组合性、协同性强的政策措施，着力扩大国内需求，加快建设现代化产业体系，有力发挥政策综合效应。近期，适时调整优化房地产政策，支持刚性和改善性住房需求，出台措施激发民营经济活力，有助于增强发展动力，提振市场信心，推动经济恢复向好。

“总的来看，尽管面临不少挑战，但是经济持续恢复态势有望保持，发展质量将会继续提高。”付凌晖说。

(责编：杨曦、吕骞)
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