人民网北京9月21日电 （记者赵竹青）记者从中国电机工程学会获悉，9月19日，第六届“电力之光”中国电力科普日活动在山东荣成开幕。本次活动由中国科协科普部作为指导单位，中国电机工程学会联合国家电力投资集团有限公司等12家“电力之光”中国电力科普日发起单位共同主办。作为全国科普日的重要内容之一，本次活动的主题为“建设科技强国 共创低碳未来”，旨在通过打造全国联动的电力行业科普盛事，展现电力科技魅力，点亮未来美好生活。

中国科协科普部副部长庞晓东在视频致辞中表示，“电力之光”中国电力科普日活动聚焦能源电力各领域，立足群众所需、激发创新活力，对促进公众了解电力科技知识，把握电力科技前沿动态，营造健康良好的科普氛围发挥了重要作用。中国电机工程会作为5A级全国性学会，应一如既往地承担起强化科普工作责任，充分引领企业、科研院所、高校等单位，积极履行科普责任，调动科技工作者的热情，努力发挥其优势和专长，积极参与和支持科普事业，共同推动形成新时代科学普及与科技创新两翼齐飞、协同发展的良好局面，切实满足人民群众对美好生活的向往。

中国电机工程学会副理事长金耀华表示，加强国家科普能力建设是时代和国家对学会提出的要求，也是学会必须要完成的使命。未来学会将以更高的站位、更宽的视野，进一步发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，把满足人民对美好生活的向往作为科普的出发点和落脚点，引导全行业力量积极广泛参与科普服务，在构建大科普格局中发挥更大的作用，为促进全民科学素质提升、加快实现高水平科技自立自强作出更大贡献。

开幕式上，2023年度电力科普教育基地、“电力之光”科学传播专家、电力科普作品的风采均通过精彩视频进行了集中展示。现场还设立了首届全国电力科普讲解大赛风采展示环节，选手们通过生动的演讲，带观众们重温了首届全国电力科普讲解大赛的精彩瞬间。

据悉，本次科普日活动除山东荣成主会场外，还在全国各地组织了近30个精彩的全国分会场活动，开展了科普研学、科普讲座、科普展览等形式丰富的精彩活动。开幕式上展播了科普日活动分会场集锦，现场代表们通过视频画面感受到了来自北京、浙江、内蒙古、西安、湖北等各地公众对电力科普日活动的参与热情。

(责编：赵竹青、高雷)

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