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纳入国家植物园体系布局 我国将再遴选14个国家植物园候选园

2023年09月21日13:51 | 来源：人民网
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人民网北京9月21日电 （欧阳易佳）日前，国家林草局、住房城乡建设部、国家发展改革委、自然资源部、中国科学院联合印发《国家植物园体系布局方案》（以下简称《方案》），确定在已设立2个国家植物园的基础上，再遴选14个国家植物园候选园，纳入国家植物园体系布局，逐步构建中国特色、世界一流、万物和谐的国家植物园体系，并加强与国家公园体系的统筹协同，形成生物多样性保护新格局。

《方案》进一步明确了国家植物园体系建设的基本原则、发展目标、准入条件、主要任务等内容。国家植物园体系建设将突出国家代表性、科学系统性、社会公益性，坚持对植物类群系统收集、完整保存、高水平研究、可持续利用，统筹发挥迁地保护、科学研究、资源利用、科普宣教、园林园艺展示等多种功能作用，形成具有国际领先水平的国家活植物迁地保护体系，为遏制野生植物多样性丧失和生态系统修复提供有力支撑。

按照国家植物园体系建设目标，到2025年将设立5个左右国家植物园，使70%以上的国家重点保护野生植物、55%以上我国珍稀濒危野生植物得到迁地保护，初步建立协同高效的国家植物园管理机制；到2035年，力争设立10个左右国家植物园，使80%以上的国家重点保护野生植物、70%以上我国珍稀濒危野生植物得到有效迁地保护，基本覆盖我国生物多样性保护优先区域，基本建成较为完善的国家植物园体系。

据国家林草局相关工作人员介绍，国家植物园的创建设立，按照“成熟一个、设立一个”原则，有力有序有效推进国家植物园体系建设。对确实无法达到设立要求的，不得设立为国家植物园；对评估不达标的，启动黄牌机制，通过公示公告、限期整改，对整改不力、整改不到位的要采取退出机制，确保高质量建设国家植物园体系。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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