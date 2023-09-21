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第二届无人机遥感比测活动在江西举办

2023年09月21日10:57 | 来源：人民网
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人民网北京9月21日电 （记者赵竹青）记者从科技部获悉，9月20日，由国家遥感中心、江西省科学技术厅联合主办的第二届无人机遥感比测活动在江西共青城启幕。活动旨在通过以测代引的方式，深化集技术比武、学术研讨、产业对接的三位一体平台，推动无人机遥感技术创新发展，助力无人机遥感产学研用融合发展再上新台阶。

科技部党组成员、副部长陈家昌在视频致辞中表示，开辟发展新领域新赛道、塑造发展新动能新优势，从根本上说，要依靠科技创新。遥感技术作为观测地球、认知地球、解决重大全球性问题的重要手段，一直以来都是世界科技强国竞相发展的战略高技术。无人机遥感以其自动化、智能化、专用化特点，机动、快速、经济等独特优势，在经济社会发展和国家安全各个领域发挥着重要作用。

陈家昌表示，科技部高度重视无人机遥感科技创新工作。自“十五”计划起持续进行支持，推动我国无人机遥感科技快速发展，无人机遥感系统形成产品谱系，无人机遥感产业实现蓬勃发展，在生态环境保护、国土测绘、水资源开发、自然灾害监测、应急减灾等方面产生了巨大应用效益。此次无人机遥感比测活动是推动无人机遥感技术进步、成果应用推广与产业发展的重要举措，希望各方充分利用好这个平台，不断提高科技创新能力，推动遥感技术更快发展。

开幕式结束后，与会人员参观了无人机遥感装备展览展示。学术交流研讨环节，中国科学院院士李德仁、周成虎等分别发表主旨演讲，与会青年科学家和企业代表围绕“无人机智能化遥感 赋能低空经济发展”主题深入研讨，研判无人机智能化遥感创新发展趋势，为如何助力地方低空经济产业发展建言献策。

据了解，此次活动将持续4天，共设置“无人机组网遥感数据获取”“无人机遥感数据实时智能处理”“无人值守无人机迅捷遥感观测”三个比测项目，裁判专家组将根据比测细则的评分规则确定各参测团队的最终得分。

(责编：赵竹青、高雷)
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