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报告显示：我国可持续发展成效显著

2023年09月21日10:57 | 来源：人民网
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人民网北京9月21日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院获悉，由可持续发展大数据国际研究中心和中国科学院“地球大数据科学工程”专项撰写的《地球大数据支撑可持续发展目标报告（2023）》（简称2023年报告）日前在联合国2023可持续发展目标峰会期间正式发布。报告显示，我国可持续发展成效显著，其中，过半环境类指标已提前实现联合国2030年可持续发展议程提出的目标。

2015年9月，联合国通过以17个可持续发展目标为核心的2030年可持续发展议程，致力于在2030年前消除贫困、促进平等和应对气候变化等。报告围绕7个可持续发展目标，提供了全球与中国尺度的数据产品32套，旨在为可持续发展目标的监测与评估提供科学依据。

“报告首次实现了对我国环境类可持续发展目标相关指标的全面评估，截至2022年底，92个环境类指标中超过一半已提前实现联合国2030年可持续发展议程提出的目标。”可持续发展大数据国际研究中心主任郭华东院士说。

报告显示，我国高标准农田建设面积显著提升，清洁能源转型取得明显进展，森林覆盖与生物量均呈现稳定增加态势。2010年至2020年，我国285个地级及以上城市在可持续发展方面进展显著。

报告建议，进一步完善调整可持续发展目标指标体系，积极促进基于地球大数据的指标分解，打破大数据共享壁垒，充分发挥地球大数据在可持续发展目标评估中的作用。

(责编：赵竹青、高雷)
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