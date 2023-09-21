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“星球任务-清洁能源利用”创新教育科学课在首钢园开讲

2023年09月21日10:58 | 来源：人民网
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人民网北京9月21日电 （记者赵竹青）日前，2023年全国科普日主场活动在北京首钢园拉开帷幕。记者从中国电机工程学会获悉，其精心打造的《“星球任务-清洁能源利用”创新教育科学课》在活动现场受到广泛欢迎。

现场设置故事视频引导区域、数字仿真平台、物理仿真平台三个区域，通过故事索引、数字体验、动手实践，让学生快速沉浸在情境中，激发学生对能源电力科学知识的好奇心。

数字仿真平台区利用三维数字孪生技术向学生展现风电场各风机的模型数据，学生们可以通过系统内提供的数据进行综合分析，深入了解风力发电机的构成，了解风力发电机是如何将风能转化为机械能最终转化为电能。

“我觉得你们的科普课程很好，通过情境教学法让孩子进入未来，故事具有未来感，风力数据分析浅显易懂，风力实验操作原理一目了然，让孩子在20分钟内就了解了风能转化机械能、风能转化电能的知识。”来自北京石景山区的一位家长说。

物理仿真平台区利用实验装置，让孩子们通过观察与实验，了解齿轮变速原理，发现风力发电机在不同风速下转速的变化规律。

在“风力仿生兽”面前，来自河北的小朋友正在兴趣盎然的了解风能转化为机械能的原理，好奇，随之而来的疑惑，了解原理后的兴奋，继而展开的联想。家长赞叹道：“孩子的想象力超乎大人的想象”。

展柜上摆放着由中国电机工程学会编著的科普图书《风吹电来》。志愿者一边发放图书，一边给孩子们讲解风力发电的相关知识。“能听课，有座椅，还可以免费领取图书，你们的科普工作做得很好。”来自中国船舶总公司的一位奶奶说。

(责编：赵竹青、高雷)
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