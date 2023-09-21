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淮河将发生2023年第1号洪水 洪水防御Ⅳ级应急响应启动

2023年09月21日13:51 | 来源：人民网
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人民网北京9月21日电 （欧阳易佳） 据水利部消息，9月17日以来，淮河上游出现了一次强降雨过程，其中王家坝水文站以上降了大到暴雨、局部大暴雨。受降雨影响，淮河上游干支流出现洪水过程。水利部相关部门预计，王家坝水文站水位将于9月21日晚间涨至警戒水位（27.50米），依据水利部《全国主要江河洪水编号规定》，将编号为“淮河2023年第1号洪水”。

9月21日上午，水利部召开防汛会商，安排部署淮河流域洪水防御工作，于21日11时针对江苏、安徽、河南三省启动洪水防御Ⅳ级应急响应，并向上述三省和水利部淮河水利委员会发出通知，要求做好雨水情监测预报、水工程科学调度、堤防巡查防守、中小水库安全度汛、山洪灾害防御等工作，特别是要落实农家乐、旅游景区、施工工地等群众及施工人员安全措施；派出2个工作组分赴安徽、河南两省协助指导地方开展洪水防御工作。

9月22日，王家坝水文站将出现28.00米左右的洪峰水位，相应流量3800立方米每秒左右，预计王家坝以下河段不会超警。

下一步，水利部将密切监视淮河流域洪水发展动态，滚动会商研判，强化工作部署，全力做好洪水防范应对工作。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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