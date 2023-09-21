人民网北京9月21日电 （记者许维娜）天女献枣的下洼展厅、渔船造型的冯家展厅、“沾沾”“化化”卡通玩偶的黄升展厅……20日上午，在山东省滨州市沾化区市民活动中心的特色农产品展区内，人流涌动，热闹非凡，各具特色的农产品展位吸引了广大市民、游客们驻足观赏品尝。

山东作为农业大省，产业特色突出、区位优势明显。有专家表示，推动乡村振兴，一个重要着力点就是大力发展品牌农业，着力提升农产品知名度和竞争力。

在此背景下，为喜迎丰收，欢庆十一，滨州市举办2023年中国农民丰收节暨第二十五届沾化冬枣节于今日正式开幕，本次节会以“促进产销对接，叫响农业品牌，助力乡村振兴”为主题，开幕式主会场布置了12个乡村振兴成果展，展示了近年来全区的乡村振兴成果。

“这个冬枣皮薄肉脆，口感好，下午我们打算去冬枣园采摘。”来自东营的游客对富源街道展位的冬枣品质非常认可。“我们重点就是推介赛枣过程中获得奖项的冬枣产品、林下经济产品，同时也展现出富源街道辖区内群众迎丰收、庆中秋的氛围。”山东省滨州市沾化区富源街道党工委副书记、主任丁希建说。

节会外围设置了“食域滨州”区域公用品牌展区，遴选了全市74家农业企业和预制菜企业参与展销。在场馆的中心位置，设置了农产品企业购销对接洽谈区，方便参展企业和采购商进行对接洽谈。同时，为丰富节日气氛，在展馆的东、南两侧外围道路区域设置了“丰收夜市”环节，规划了80余个美食、小吃展位，在丰收节期间与场内展馆同时对外开放，满足市民游玩需求。

在富国街道展位的互动区，市民纷纷排队用钓竿钓出印有番茄、草莓、冬枣等特色农产品的丰收卡片，来换取装有精美礼品的盲盒。“孩子对这种小游戏特别感兴趣，既玩了游戏，又认识了咱们当地的农产品，带孩子来感受下秋天丰收的氛围，挺好！”在打卡墙旁拍照发朋友圈的市民徐燕丽说。

“我们组织全区所有的农业企业参展，参展企业超过了150家，集中展示沾化冬枣、畜牧、水产等三大特色产品，给广大农民朋友呈现了一场精彩的视觉盛宴。”山东省滨州市沾化区农业农村局党组书记、局长，乡村振兴局局长王景龙说。

“沾化冬枣是沾化独有的珍稀果品，也是沾化最具特色的优势品牌。秉承为民办节理念，我们已成功举办了24届沾化冬枣节，成为促进群众增收、助力产业发展、扩大对外交流、提升沾化形象的窗口。此次滨州市农民丰收节和沾化冬枣节合办，搭建起了展示地区形象、孕育合作发展的崭新平台。”山东省滨州市沾化区区委书记袁志勇说。

据悉，山东省滨州市2023年中国农民丰收节暨第二十五届沾化冬枣节期间，还将陆续举办“双招双引”推介会、高端专家论坛、沾化冬枣系列评选、沾化冬枣“走进城市品牌宣传”“一枣一世界”立冬公益直播季、系列新闻宣传与融媒直播、“冬枣之约”乡村旅游、全省食品精深加工（技术）高质量发展现场会暨食品工业企业诚信管理体系国家标准贯标培训班等活动，节会将一直持续到11月20日。

(责编：杨曦、高雷)

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