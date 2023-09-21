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亚运会背后的交通保障：近2300辆绍兴公交车有“海信大脑”

2023年09月21日14:59 | 来源：中国网科技
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原标题：亚运会背后的交通保障：近2300辆绍兴公交车有“海信大脑”

　　亚运会开幕在即，9月19日上午，记者在浙江省绍兴市柯桥区华联商贸城公交车站看到，前来乘车的市民和游客络绎不绝，途径这一站点的公交车有88路、803路、805路、808路、816路、863路等，它们有条不紊地进站、出站，候车乘客通过路边的电子站牌，可实时查看公交车的路线、还有几站到达、车上拥挤程度等情况，增加了良好的出行体验。

　　动动鼠标即可调度公交运行

　　这只是海信技术在绍兴公交应用的一个场景。本届亚运会，绍兴市将承办篮球、排球、棒球、垒球、攀岩5个项目的相关赛事，是除杭州外承办本届亚运赛事最多的城市。面对500多万人口的日常出行和赛事期间大量涌进的客流，如何提升公共交通的保障能力？值得一提的是，海信凭借大数据、云计算和移动互联网技术，赋能绍兴公交系统，为民众带来更加优质高效的出行服务。

　　穿梭在绍兴大街小巷中的公交车井然有序的背后，得益于海信为其打造的运营调度系统。9月18日下午，在绍兴市越城区绍兴公交集团第一公司智慧信息中心的大厅里，电脑屏幕前的调度员们正在忙碌。驾驶员何时发车、车辆行驶到哪、车速是多少、公交车内外实时视频画面……通过这一系统，调度员们处理起各种状况已经游刃有余。例如，某辆公交车路上发生抛锚等状况后，为保证行车间隔，后车的发车时间也应该相应提前，而这只需工作人员动动鼠标，就能将发车时间进行自动均匀调整。

　　“海信大脑”让公交更聪明听话

　　要实现如此精确的控制和指挥，让公交车听懂命令，“大脑”一定是不可或缺的，对于绍兴公交来说，“大脑”则是海信车载机。据海信网络科技公司软件实施工程师陈忍介绍，车载机位于驾驶室，呈现在驾驶员面前的是一块平板显示屏，当前，绍兴路上跑的近2300辆公交车，都安装有海信的车载机。“车载机既能传输数据、也能接收数据。”陈忍说，“例如工作人员可在后台查看车辆的行驶轨迹、车内监控画面、在站点停留了多久，都是靠的这台设备。再比如公交车进站后会自动播报，靠的也是车载机，前期我们为了获得每个站点的确切位置，在安装前带着车载机挨个站点打卡，确定经纬度的范围。”

　　面对庞大的人员、车辆、线路、班次等情况，从经验管理转换到信息化科学管理是每个公交企业发展的必经之路。对此，除了运营调度系统和车载视频监控系统以外，海信还为绍兴公交打造了企业管理ERP系统。借助这一系统，绍兴公交实现了人资管理、机务管理和营运管理的全部数字化。公交车有多少辆、车龄和车况如何、驾驶员是谁、每天计划发车和实际发车对比、里程数有多少、站点和场站分布、线路有多少条，运量是多少，营收是多少等信息，全部一目了然，随时可以调阅。

　　重大赛事保障均有海信人身影

　　最近这些天里，随着亚运会的临近，像陈忍一样的海信工程师们把项目现场当成了练兵场，为交通保障默默贡献着自己的力量。“随着技术的发展，我们的系统也是在不断升级的，与此同时，安全防御能力也在不断提高，这段时间，我们还有一项重要的任务是进行攻防演练，来自公交系统专业的技术团队会不断尝试攻击我们的系统，这也是检验海信技术能力的时刻，作为工程师，我们乐在其中。”

　　近年来，海信活跃在各大重要赛事的交通保障任务中，在8月份刚刚结束的成都大运会中，海信从重点路段智慧化建设、周边道路交通保障到公共交通智慧化升级，为赛事交通多点护航。除此之外，海信的技术还应用在北京奥运会、上海世博会、青岛上合峰会、北京冬奥会等重大活动和工程的建设与服务中，均取得不俗成绩，在业界和社会上树立起良好口碑。

(责编：曹淼、李源)
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