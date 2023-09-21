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市场监管总局通报一批燃气用产品不合格名单

2023年09月21日15:11 | 来源：人民网
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人民网北京9月21日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，近期，市场监管总局组织2023年第一批燃气用相关产品质量国家监督抽查。

从抽查情况来看，本次对家用燃气灶、燃气用具连接用软管、瓶装液化石油气调压器等3种燃气用相关产品开展抽查，共抽查检验332批次产品，涉及322家生产单位、268家销售单位，发现不合格产品60批次，其中家用燃气灶56批次、燃气用具连接用软管3批次、瓶装液化石油气调压器1批次。

从跟踪抽查情况来看，本次跟踪抽查到上次抽查不合格生产单位11家，其中有4家生产单位产品仍不合格。

针对本次产品质量国家监督抽查发现的问题，市场监管总局要求各有关省级市场监管部门做好如下工作：

强化抽查结果处理。按照《产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《市场监管系统城镇燃气安全专项整治行动实施方案》等有关要求，迅速组织做好监督抽查结果处理工作，并及时将处理情况录入e-CQS系统。对不合格产品，要依法采取查封、扣押等措施，严禁生产销售；涉嫌假冒的，要通过现场检查、询问情况、查阅合同发票等方式调查取证，查清违法事实，从严从快从重处置。对不合格产品生产销售单位，要明确整改要求，严格督促落实整改措施，及时组织复查；对连续两次抽查不合格的生产单位，要开展约谈。违法行为涉嫌犯罪的，要及时移送司法机关。总局将强化跟踪督办，视情况通报各地监督抽查结果处理情况。

督促落实主体责任。督促生产销售单位落实质量安全主体责任，按要求配备质量安全总监和质量安全员。针对产品质量安全管理制度建设情况，日管控、周排查、月调度工作制度落实情况，生产单位进货查验、入库验收、出厂检验等信息记录情况，销售单位进货查验、入库验收等信息记录情况进行深入排查，对存在的安全隐患及时进行整改，消除潜在风险。

持续开展专项整治。深入开展城镇燃气安全专项整治行动，全面排查整治市场监管领域城镇燃气风险隐患，建立完善整治台账，严肃处理违法行为，消除突出风险隐患，保持质量监管高压态势，提升质量安全水平。

图片来源：市场监管总局官方微信

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(责编：杨曦、高雷)
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