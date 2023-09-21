原标题：大连英歌石科技公司与华为云签署盘古大模型大连实验室框架合作协议

9月20日，在华为全联接大会期间，大连英歌石科技产业发展有限公司(简称“大连英歌石科技公司”)与华为云计算技术有限公司(以下简称“华为云”)签署华为云盘古大模型大连实验室框架合作协议，双方将共同推进打造化工行业大模型，支撑科研院所提升科研效率，缩短科研周期，增强技术创新核心竞争力。此外，围绕清洁能源、智能制造、生命健康、海洋工程、软件开发等区域重点产业方向，双方也将探索打造场景模型，助力区域产业创新发展。

大连英歌石科技公司党委书记、董事长孙刚与华为云辽宁总经理万成代表双方进行签约，大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室专职副主任张孝、华为云EI服务产品部部长尤鹏、华为云中国区城市云总经理刘洋等出席签约仪式。

“大模型”是当前人工智能和信息产业的制高点，对于加快原始科研创新、降低开发成本、改变商业模式、增强产业集聚具有积极意义。此次大连英歌石科技公司与华为云共建盘古大模型大连实验室，将以打造“盘古化工行业大模型”为重点，建设大模型联合创新产业孵化平台并打造数字经济创新平台型企业。将通过发挥各自优势，探索盘古大模型在科研、产业领域的创新应用，以大模型的数字赋能，推动英歌石科学城加快建成具有国际影响力的创新策源中心，助力大连占领科技创新制高点，为支撑产业集群优化升级、实现高质量发展提供创新动能。

(责编：曹淼、李源)

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