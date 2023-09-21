人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2023“一带一路”农业合作发展论坛在京举行

2023年09月21日18:40 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月21日电 （记者李栋）21日，以“扩大‘一带一路’农业利益的汇合点”为主题的2023“一带一路”农业合作发展论坛在京举行，与会嘉宾围绕10年来中国与共建“一带一路”国家农业合作经验进行分享交流，共同探讨未来十年农业合作与可持续发展路径，努力开创农业国际交流合作新局面。

农业农村部副部长马有祥在致辞时表示，“一带一路”倡议提出10年来，农业农村部与各国伙伴携手同行，以搭平台、扩贸易、促投资、强能力、惠民生、增友谊为重点，务实开展一批批“小而美”合作项目，精心描绘农业合作“工笔画”。未来，要进一步夯实“一带一路”农业机制合作平台，加强愿景对接、政策对话、经验交流、技术分享、人文交流等，扩大共建“一带一路”农业经贸合作增量。

农业国际合作离不开金融服务的支持。作为全球系统性重要银行和把面向“三农”作为基本定位的大型商业银行，近年来，中国农业银行积极支持粮食稳产保供，加大乡村产业信贷投放，强化金融服务“三农”力度，依托国际化经营网络推动“一带一路”农业经贸合作。

中国农业银行行长付万军介绍说，依托国际化经营网络，农业银行已与共建“一带一路”国家近500家银行建立代理行关系，为农业贸易投资提供优质高效跨境金融服务。今年是共建“一带一路”倡议提出10周年，站在新起点，农业银行将坚持把服务“三农”作为全行业务经营重中之重，持续加大涉农金融供给，助力共建“一带一路”农业合作高质量发展。

实践是推动共建“一带一路”农业合作的有效路径，本次论坛还专门设置实践探索环节，与会嘉宾围绕“加强经贸合作，构建高效农业产业链供应链体系”“促进科技进步，提升‘一带一路’农业可持续发展水平”“增进民心相通，应对全球粮食安全挑战”等话题展开沟通交流。

(责编：杨曦、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2023“一带一路”农业合作发展论坛在京举行
　　人民网北京9月21日电 （记者李栋）21日，以“扩大‘一带一路’农业利益的汇合点”为主题的2023“一带一路”农业合作发展论坛在京举行，与会嘉宾围绕10年来中国与共建“一带一路”国家农业合作经验进行分享交流，共同探讨未来十年农业合作与可持续发展路径，努力开创农业国际交流合作新局面。 农业农村部副部长马有祥在致辞时表示，“一带一路”倡议提出10年来，农业农村部与各国伙伴携手同行，以搭平台、扩贸易、促投资、强能力、惠民生、增友谊为重点，务实开展一批批“小而美”合作项目，精心描绘农业合作“工笔画”。…
美好生活体验官：见证一件好物的品质旅程
　　从费力“代购”到轻松网购，消费方式的变迁成为居民生活好起来、美起来的生动注脚。一些电商平台在发货前，还会对商品做严格的品质把关，本期“美好生活体验官”聚焦品质消费，带领大家走进一家电商平台的查验鉴别中心，见证一件好物的品质旅程。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部