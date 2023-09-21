人民网北京9月21日电 （记者李栋）21日，以“扩大‘一带一路’农业利益的汇合点”为主题的2023“一带一路”农业合作发展论坛在京举行，与会嘉宾围绕10年来中国与共建“一带一路”国家农业合作经验进行分享交流，共同探讨未来十年农业合作与可持续发展路径，努力开创农业国际交流合作新局面。

农业农村部副部长马有祥在致辞时表示，“一带一路”倡议提出10年来，农业农村部与各国伙伴携手同行，以搭平台、扩贸易、促投资、强能力、惠民生、增友谊为重点，务实开展一批批“小而美”合作项目，精心描绘农业合作“工笔画”。未来，要进一步夯实“一带一路”农业机制合作平台，加强愿景对接、政策对话、经验交流、技术分享、人文交流等，扩大共建“一带一路”农业经贸合作增量。

农业国际合作离不开金融服务的支持。作为全球系统性重要银行和把面向“三农”作为基本定位的大型商业银行，近年来，中国农业银行积极支持粮食稳产保供，加大乡村产业信贷投放，强化金融服务“三农”力度，依托国际化经营网络推动“一带一路”农业经贸合作。

中国农业银行行长付万军介绍说，依托国际化经营网络，农业银行已与共建“一带一路”国家近500家银行建立代理行关系，为农业贸易投资提供优质高效跨境金融服务。今年是共建“一带一路”倡议提出10周年，站在新起点，农业银行将坚持把服务“三农”作为全行业务经营重中之重，持续加大涉农金融供给，助力共建“一带一路”农业合作高质量发展。

实践是推动共建“一带一路”农业合作的有效路径，本次论坛还专门设置实践探索环节，与会嘉宾围绕“加强经贸合作，构建高效农业产业链供应链体系”“促进科技进步，提升‘一带一路’农业可持续发展水平”“增进民心相通，应对全球粮食安全挑战”等话题展开沟通交流。

(责编：杨曦、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经