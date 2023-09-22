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人类第一所木建筑造于47.6万年前

2023年09月22日09:13 | 来源：科技日报
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原标题：人类第一所木建筑造于47.6万年前

研究人员在发掘木质结构。

图片来源：《自然》网站

科技日报北京9月21日电 （记者张梦然）《自然》最近发表的一篇论文称，科学家发现了赞比亚卡兰博瀑布一处约47.6万年前的古代木质结构，可能代表了已知最早使用木材的建筑。这些发现不仅延伸了非洲木工建造的历史，也拓展了人们对早期人族掌握木工技能的理解。

木工制品需要极为特别的保存环境，很难从早期石器时代保留至今。因此科学家对人族何时、如何使用这种基础原材料，以及更新世人类如何建造自己的家园等所知有限。

英国利物浦大学研究团队此次报告发现了一个更新世遗址（约47.6万年前）的古代木结构，位于卡兰博河流域。其中包括两根保存下来的木头，通过一个有意切割的切槽交错连接；另外还有一批木质工具。上部的木头形状经过了加工，两根木头上都发现了使用工具的痕迹。研究团队认为，这些木头可能被用于在一个周期性泛滥的湿地平原制造一个抬高平台、步道或住处地基。

当时的人族已能制造工具，改造环境，这些发现或可增强人们对他们所掌握的技术能力的理解。团队认为，应再次考察技术史上对树木的使用。在同时发表的新闻与观点文章中，英国雷丁大学科学家安妮米克·密尔克司认为，这些发现强调了“人们何时开始出于自身利益，结构性地改变这个星球”。

(责编：罗知之、陈键)
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