【在这片辽阔的土地上44】

傍晚，李艳检票步入水乡记忆电影院。这座位于四川成都郫都区的影院，座无虚席。

影片开演前，李艳和记者聊剧情、论特效，甚至场景设计的一个个细节，都烂熟于心。“就是喜欢！”她说，这已经是她“三刷”《长安三万里》了。

“国产电影，越来越受观众喜爱。有的观众一遍看不够，二刷甚至三刷，黄金时段几乎场场爆满。”影院工作人员向记者介绍，“如今的电影院里，再也不是进口片‘一家独大’了。”

6月1日至8月31日，2023年暑期档电影总票房达206.19亿元，观影人次5.05亿，国产影片市场占比87.58%，创历史新高。

“持续走强的数据表明，国产电影已经成长为中国电影市场的绝对主力。”北京师范大学艺术与传媒学院副院长杨乘虎表示，国产电影崛起的背后，是中国电影产业的发展和文化自信的支撑。

“与世界上最优质的电影作品同台竞技，国产电影的生产模式要从‘小作坊’变为‘大工厂’，要在丰富的类型化创作、科学系统的制片管理、高新技术的应用上下功夫。”导演乌尔善说。

——周一陪父母看《封神第一部：朝歌风云》，从奇幻片中感受视效震撼；周二带孩子看《雪豹和她的朋友们》，在纪录片中领略自然之美；周四跟表妹看《热烈》，于体育片中品味青春奋斗。这个暑期，吉林长春的观众孙媛媛一周里去了三趟电影院：“我们一家人都找到了符合自己口味的电影。”

2023年暑期档共有116部电影上映，涵盖奇幻、喜剧、悬疑、现实、动画、纪实等多种题材类型。“可以满足不同群体的观影需求。”中国传媒大学研究生院院长任孟山说，丰富的类型化创作提高了电影产业的竞争力和影响力。

——拍摄时长18个月，拍摄规划精确到每一天：驻地至外景地的距离、季节天气变化、突发情况应急预案，周到考量让整个拍摄没有因意外发生停拍；准备3000张概念设计图、8000张分镜头画稿，制作1万件道具，搭建10万延展平方米的实景，一部电影筹备制作4年……如今，国产电影生产往往需要来自不同国家、不同领域、不同行业的从业者协同作战，以科学的工作方法，全流程再造电影制作各环节。

跟焦员、灯光师、航拍摄影师、数字影像工程师……电影片尾滚动的创作人员名单越来越长，在摄影、录音、美术、后期制作等门类下还细分很多具体岗位。“幕后人员多、工种杂、分工细，如齿轮般紧扣电影工业体系的每个环节。”《流浪地球》系列电影制片人龚格尔说，国产电影制作的细致分工，带出协同作业，各部门之间实现高效沟通运转。

——《深海》研发的“粒子水墨”技术，第一次实现中国水墨画与三维技术的结合；《刺杀小说家》为故事里的数字角色设计了一套毛孔算法，按照皮肤的部位去分布毛孔，使想象里的人物“活”了起来；《独行月球》利用拍摄机器人拍出了月球行走时的飘逸……科技深度介入中国影视创作生产传播的各个环节，电影拍摄掀起新一轮技术革命。

“这些只是科技创新赋能电影创作的一个缩影。”中国电影评论学会会长饶曙光感慨，“科技创新成果不断融入影视产业发展，带动内容策划、制作工艺、生产效率、艺术风格和传播方式升级迭代，拓展了影视艺术的内容边界、想象空间。”

如果说电影工业化水平的进步是中国电影制作层面的保障，那么，璀璨而深厚的传统文化底蕴为中国电影创作提供了内容层面的底气。

北京海淀剧院的电影刚散场。“‘长风破浪会有时’……下一句是什么来着？”5岁的甘子桐奶声奶气地问妈妈。旁边一位小学生搭腔：“直挂云帆济沧海。”甘子桐妈妈笑着对记者说：“《长安三万里》勾起了孩子背古诗的兴趣。”

这部取材自中华优秀传统文化的国风动画获得了众多观众的喜爱：“这不仅是一部动画电影、一场唐诗盛宴，我们更从中找到了专属于中国人的文化自信。”

电影背后坚定的文化自信，展示出丰富的文化创造力，涌动着将中华优秀传统文化之美与当下生活之用结合在一起的文化生命力。

《流浪地球2》《宇宙探索编辑部》等科幻创作通过对外太空的想象，折射出独具中国文化内涵的宇宙观、价值观；

《白蛇：缘起》《哪吒之魔童降世》《大鱼海棠》等动画精品深入中华优秀传统文化宝库，觅得珍宝无数，优秀传统文化通过电影的影像语言表达深入人心；

《我和我的祖国》《我和我的家乡》《我和我的父辈》等献礼佳作通过记录中国发展过程中值得被铭记的重要历史瞬间，展示不同历史阶段中国人的奋斗经历，反映民族精神的传承延续；

《我不是药神》《奇迹·笨小孩》《人生大事》等现实题材着重关注普通人的生活，直面社会现实问题，深刻挖掘生活本质，并以积极向上的正能量给人带来抚慰激励……

“从推崇迪士尼公主、皮克斯怪兽到喜欢李白、雷震子，从对漫威英雄如数家珍到背唐诗、读古文，国产电影火热的背后是广大观众对国家和民族文化的高度认同。”中国人民大学新闻学院副教授何天平表示，“这些备受好评的国产电影，在建设中国式现代化的共同追求中，立足当下中国社会，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，真正讲好了中国故事，传递了中国精神、中国价值。”

（本报记者 李蕾 牛梦笛）

(责编：罗知之、陈键)

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