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国家粮食和物资储备局：

今年秋粮商品粮和收购量仍将保持较高水平

2023年09月22日09:16 | 来源：光明日报
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原标题：今年秋粮商品粮和收购量仍将保持较高水平

　　 本报北京9月21日电 记者陈晨21日从国家粮食和物资储备局获悉，近期调度情况显示，今年秋粮播种面积稳中有增，大部分地区秋粮长势良好，有望再获丰收。今年秋粮商品粮和收购量仍将保持较高水平，预计旺季收购量大体在2亿吨左右。

　　 秋粮产量占全年粮食总产量的四分之三，是全年粮食收购的重中之重。9月20日至21日，全国秋粮收购工作会议在江西南昌召开，会议全面部署今年秋粮收购工作，要求各地结合当地实际，提前做好准备，确保及时把种粮农民“好收成”变成“好收入”。

　　 会议要求，各地和有关企业要深入分析研判，精心组织市场化收购，切实增强市场购销活力。强化各类要素保障，做好仓容准备、资金筹措、运力协调、人员培训等工作，做到“有人收粮、有钱收粮、有仓收粮、有车运粮”。认真抓好政策性收购，坚决守住农民“种粮卖得出”的底线。不断提升农民售粮体验，优化预约服务，让农民少跑腿、少排队、快售粮；优化信息服务，及时发布粮食收购政策和市场信息；优化粮食产后服务，加强农户科学储粮指导,帮助农民减损增收。扎实做好保供稳价，保障粮食市场供应充足、运行平稳。严格执法监管，维护良好市场秩序。充分发挥12325、12315热线作用，深入开展“严监管强执法重处罚行动年”活动，严肃查处各类违法违规问题，严厉打击坑农害农行为。

(责编：罗知之、陈键)
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